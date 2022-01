Pallamano Europei, Preliminary Round: il punto a 60 minuti dalla fine

Primi verdetti nel Preliminary Round degli Europei di pallamano in corso di svolgimento in Ungheria e Slovacchia: le rappresentative nazionali di Danimarca, Polonia, Germania e Spagna si guadagnano con un turno d’anticipo l’accesso al Main Round previsto dal 20 al 26 gennaio. Nella seconda giornata della prima fase della massima rassegna continentale di pallamano per squadre nazionali si spengono, invece, prematuramente le speranze d’ingresso tra le migliori dodici di Macedonia del Nord, Austria, Bielorussia e Bosnia Erzegovina.

A sessanta minuti dalla fine del Preliminary Round, il discorso qualificazione nei Gruppi B, C e F (rispettivamente guidati a punteggio pieno da Islanda, Francia e Russia) continua, seppur con percentuali inevitabilmente differenti, a restare aperto a tutte le partecipanti. Situazione completamente differente nel Gruppo D dove resta solo da decidere a chi andrà il primato tra Polonia e Germania. A determinarlo sarà il confronto diretto in programma domani. Nei restanti due gironi ci si batte, invece, per l’ambito secondo posto. Grande attesa per Montenegro-Slovenia che sancirà il nome della squadra che chiuderà alle spalle della Danimarca nel Gruppo A e per Repubblica-Svezia che definirà quella che si piazzerà dietro alla Spagna nel Gruppo E.

Pallamano Europei 2022, Preliminary Round

GRUPPO A (Főnix Arena a Debrecen)

Prima giornata

Slovenia vs Macedonia del Nord 27-25 (13-10)

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Seconda giornata

Macedonia del Nord vs Montenegro 24-28 (16-17)

Slovenia vs Danimarca 23-34 (14-16)

Terza giornata (17 gennaio)

Montenegro vs Slovenia

Macedonia del Nord vs Danimarca

La classifica

01. Danimarca 4

02. Montenegro 2

03. Slovenia 2

04. Macedonia del Nord 0

GRUPPO B (MVM Dome a Budapest)

Prima giornata

Ungheria vs Paesi Bassi 28-31 (10-13)

Portogallo vs Islanda 24-28 (10-14)

Seconda giornata

Portogallo vs Ungheria 30-31 (15-14)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Terza giornata (18 gennaio)

Islanda vs Ungheria

Paesi Bassi vs Portogallo

La classifica

01. Islanda 4

02. Paesi Bassi 2

03. Ungheria 2

04. Portogallo 0

GRUPPO C (PICK Aréna a Szeged)

Prima giornata

Serbia vs Ucraina 31-23 (17-11)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Seconda giornata

Francia vs Ucraina 36-23 (17-11)

Croazia vs Serbia 23-20 (11-9)

Terza giornata (17 gennaio)

Ucraina vs Croazia

Francia vs Serbia

La classifica

01. Francia 4

02. Croazia 2

03. Serbia 2

04. Ucraina 0

GRUPPO D (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata

Germania vs Bielorussia 33-29 (17-18)

Austria vs Polonia 31-36 (14-17)

Seconda giornata

Germania vs Austria 34-29 (15-16)

Bielorussia vs Polonia 20-29 (11-14)

Terza giornata (18 gennaio)

Polonia vs Germania

Bielorussia vs Austria

La classifica

01. Polonia 4

02. Germania 4

03. Austria 0

04. Bielorussia 0

GRUPPO E (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata

Spagna vs Repubblica Ceca 28-26 (13-11)

Svezia vs Bosnia Erzegovina 30-18 (17-11)

Seconda giornata

Repubblica Ceca vs Bosnia Erzegovina 27-19 (12-9)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Terza giornata (17 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Spagna

Repubblica Ceca vs Svezia

La classifica

01. Spagna 4

02. Svezia 2

03. Repubblica Ceca 2

04. Bosnia Erzegovina 0

GRUPPO F (Steel Arena in Košice)

Prima giornata

Russia vs Lituania 29-27 (14-9)

Norvegia vs Slovacchia 35-25 (15-11)

Seconda giornata

Slovacchia vs Lituania 31-26 (15-8)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Terza giornata (17 gennaio)

Slovacchia vs Russia

Lituania vs Norvegia

La classifica

01. Russia 4

02. Norvegia 2

03. Slovacchia 2

04. Lituania 0