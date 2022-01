Pallamano Europei: via alla quindicesima edizione

Prende il via oggi in Ungheria (Budapest, Debrecen e Szeged) e Slovacchia (Bratislava e Košice), con la grande incognita Covid-19, la quindicesima edizione dei Campionati Europei di pallamano maschile. Alla massima rassegna continentale che si concluderà domenica 30 gennaio con la finale nella capitale magiara parteciperanno 24 rappresentative nazionali.

Le selezioni sono state suddivise nel Preliminary Round (13-18 gennaio) in sei gironi da quattro squadre ciascuno.

Nel gruppo A, in programma a Debrecen, giocheranno i detentori del titolo mondiale e vicecampioni olimpici della Danimarca, la Macedonia del Nord, il Montenegro e la Slovenia. Nel gruppo B, in scena a Budapest, sono stati inseriti i padroni di casa dell’Ungheria, l’Islanda, i Paesi Bassi e il Portogallo. Il gruppo C, al via a Szeged, presenta i detentori del titolo olimpico della Francia, i vicecampioni d’Europa della Croazia, la Serbia e l’Ucraina. Nel gruppo D, in programma a Bratislava, sono state, invece, sorteggiate Austria, Bielorussia, Germania e Polonia. Sempre nella capitale slovacca, ma nel gruppo E, giocheranno i detentori del titolo continentale della Spagna, i vicecampioni del mondo della Svezia, la Bosnia Erzegovina e la Repubblica Ceca. Il gruppo F, in scena a Košice, vedrà, infine, la presenza dei padroni di casa della Slovacchia, i vicecampioni olimpici della Russia, la Lituania e la Norvegia.

Le prime due classificate dei sei gironi accederanno al Main Round (20-26 gennaio). Le dodici rappresentative nazionali rimaste in lizza per il titolo saranno distribuite in due raggruppamenti. Un girone comprenderà le qualificate dei gruppi A, B e C, l’altro le promosse dei gruppi D, E e F. Ogni selezione erediterà in questa fase i punti eventualmente ottenuti nel confronto diretto con l’altra rappresentativa passata nel proprio raggruppamento del Preliminary Round. Le prime due classificate di ciascun girone del Main Round approderanno alle semifinali (28 gennaio).

Pallamano Europei: il calendario

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO A (Főnix Arena a Debrecen)

Prima giornata (13 gennaio)

Slovenia vs Macedonia del Nord

Danimarca vs Montenegro

Seconda giornata (15 gennaio)

Macedonia del Nord vs Montenegro

Slovenia vs Danimarca

Terza giornata (17 gennaio)

Montenegro vs Slovenia

Macedonia del Nord vs Danimarca

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO B (MVM Dome a Budapest)

Prima giornata (13-14 gennaio)

Ungheria vs Paesi Bassi (13/01)

Portogallo vs Islanda (14/01)

Seconda giornata (16 gennaio)

Portogallo vs Ungheria

Islanda vs Paesi Bassi

Terza giornata (18 gennaio)

Islanda vs Ungheria

Paesi Bassi vs Portogallo

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO C (PICK Aréna a Szeged)

Prima giornata (13 gennaio)

Serbia vs Ucraina

Croazia vs Francia

Seconda giornata (15 gennaio)

Francia vs Ucraina

Croazia vs Serbia

Terza giornata (17 gennaio)

Ucraina vs Croazia

Francia vs Serbia

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO D (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata (14 gennaio)

Germania vs Bielorussia

Austria vs Polonia

Seconda giornata (16 gennaio)

Germania vs Austria

Bielorussia vs Polonia

Terza giornata (18 gennaio)

Polonia vs Germania

Bielorussia vs Austria

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO E (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata (13 gennaio)

Spagna vs Repubblica Ceca

Svezia vs Bosnia Erzegovina

Seconda giornata (15 gennaio)

Repubblica Ceca vs Bosnia Erzegovina

Spagna vs Svezia

Terza giornata (17 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Spagna

Repubblica Ceca vs Svezia

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO F (Steel Arena in Košice)

Prima giornata (13 gennaio)

Russia vs Lituania

Norvegia vs Slovacchia

Seconda giornata (15 gennaio)

Slovacchia vs Lituania

Norvegia vs Russia

Terza giornata (17 gennaio)

Slovacchia vs Russia

Lituania vs Norvegia