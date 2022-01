Pallamano femminile, European Cup: il Galychanka Lviv passa a Bressanone e vede i quarti

Nella gara d’andata degli ottavi di finale della European Cup di pallamano femminile il Brixen Südtirol, capolista della Serie A e unica squadra italiana rimasta in corsa a livello continentale, rimedia una sconfitta interna con sette reti di scarto (29-36) contro le quotate campionesse d’Ucraina del Galychanka Lviv. La sfida di ritorno è in programma a campi invertiti domenica 16 gennaio.

Le ospiti, sospinte dalle doppiette di Markevich e Konovalova, s’issano al 7’ sul 5-2. Il Brixen Südtirol con i centri in rapida successione di Di Pietro, Ghilardi ed Eder si riporta al 10’ in parità a quota 5. La compagine altoatesina riesce a mantenersi in scia alle avversarie sino a tre minuti dalla fine della prima frazione quando un parziale di 3-0 firmato da Tetiana Poliak, Konovalova e Dmytryshyn spedisce le biancoverdi al riposo sotto di quattro reti (16-20). La musica non cambia alla ripresa del gioco. Il Galychanka Lviv prosegue nell’allungo arrivando al 39’ a vantare un +8 sul 26-18.

Nel prosieguo la capolista a punteggio pieno del campionato ucraino (18 successi in altrettanti impegni), trascinata dall’implacabile Diana Dmytryshin (13 reti con 6/6 in azione e 7/8 dalla linea dei 7 metri), si limita a controllare i generosi ma infruttuosi tentativi delle padrone di casa di ridurre significativamente il passivo. Il divario tra le due contendenti oscilla tra le sei (20-26 e 29-35) e le nove reti (21-32) prima di assestarsi definitivamente a sette (29-36) a 11’’ dalla fine,

Pallamano femminile, European Cup, andata ottavi di finale:

Brixen Südtirol vs Galychanka Lviv 29-36 (16-20)

Brixen Südtirol: Prünster, Pernthaler; Eder 1, Durnwalder, Schatzer, Abfalterer 1, Hilber 1, Di Pietro 4, Nothdurfter 2, Duran Morens 5, Ucchino 3, Babbo 6, Ghilardi 6, Di Carlantonio, Vikoler. All.: Hubert Nössing.

Galychanka Lviv: M. Poliak, Saltaniuk; Diachenko, Holinska, Maksymeiko, Markevich, Holovko, Prokopiak, Martiniuk, Ovcharenko, Maikut, Konovalova, Kozak, Melekestseva, Dmytryshyn 13, T. Poliak. All.: Vitaliy Andronov.

Arbitri: Sabien Weber (Lux) e Denis Weinquin (Lux).

Tiri dai 7 metri: Brixen Südtirol 3/3; Galychanka Lviv 7/8.