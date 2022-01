Pallamano femminile Serie A: ripresa vincente per Mestrino, Pontinia ed Erice

Fattore campo rispettato nei tre incontri sin qui disputati nella giornata inaugurale del girone di ritorno della Serie A di pallamano femminile. L’Alì Best Espresso Mestrino che prima della pausa aveva rimediato due ko di fila ritrova alla ripresa del torneo la via della vittoria superando al Pala Lissaro il Leno per 28-21 con dieci reti di Giovanna Lucarini. Decisivo si rivela in avvio di ripresa il parziale di 8-1 che consente alle gialloverdi di volare al 43’ sul 18-11. Il quinto successo interno permette alla formazione diretta da Giuseppe Lucarini di confermarsi con i suoi 18 punti all’attivo da sola al terzo posto con due lunghezze di vantaggio sulla lanciata Cassa Rurale Pontinia.

La compagine laziale ottiene la sua terza affermazione consecutiva prevalendo davanti al proprio pubblico sul Cellini Padova per 34-25. Nella gara condotta con sicurezza dalle giallo-blu spiccano le nove reti di Alessandra Bassanese e le otto di Annagiulia Francesconi. Top-scorer dell’incontro è però Bevelyn Eghianruwa a segno, invano, in dieci occasioni per il complesso patavino.

L’AC Life Style Erice torna dopo tre mesi a incamerare la posta piena spezzando al sesto tentativo il tabù interno. Le “Arpie” conseguono al “Pino Cardella” una sofferta vittoria per 22-19 sulle mai dome Guerriere Malo. Le padrone di casa vanno al riposo sul 14-7 grazie ad un micidiale break di 6-0 ispirato soprattutto da Giulia Losio. Alla ripresa del gioco cambia il vento. Le Guerriere Malo riescono con un contro-parziale di 8-1 a riportarsi al 49’ a ridosso delle avversarie 15-16 con Barresi in bella evidenza (sette reti al termine). L’equilibrio si spezza soltanto negli ultimi quattro minuti con i centri neroverdi di Podariu, dell’esordiente Mrkikj (sette reti complessive) e di Gorbatsjova.

Pallamano femminile Serie A

I risultati della 12ª giornata

AC Life Style Erice vs Guerriere Malo 22-19 (14-7)

Cassa Rurale Pontinia vs Cellini Padova 34-25 (20-12)

Alì Best Espresso Mestrino vs Leno 28-21 (11-8)

Casalgrande Padana vs Cassano Magnago rinviata

Mezzocorona vs Jomi Salerno rinviata

SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara (26 gennaio)

La classifica

01. SSV Brixen Südtirol* 21

02. Jomi Salerno* 20

03. Alì Best Espresso Mestrino 18

04. Cassa Rurale Pontinia 16

05. Casalgrande Padana* 12

06. Cassano Magnago* 12

07. AC Life Style Erice 12

08. Cellini Padova 11

09. Ariosto Ferrara* 7

10. Leno 5

11. Mezzocorona* 4

12. Guerriere Malo 2

*Una partita in meno

Il prossimo turno (sabato 22 gennaio)

Ariosto Ferrara vs Casalgrande Padana rinviata

Guerriere Malo vs Mezzocorona (ore 18.00)

Jomi Salerno vs Cassa Rurale Pontinia (ore 18.30)

Cassano Magnago vs Alì Best Espresso Mestrino (ore 18.30)

Leno vs Alì Best Espresso Mestrino (ore 19.30)

Cellini Padova vs AC Life Style Erice (ore 20.00)