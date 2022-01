Pallanuoto, Serie A1: Trieste riparte con una vittoria ad Anzio

La Pallanuoto Trieste ritrova alla ripresa del campionato la via della vittoria: la compagine giuliana si lascia alle spalle la sconfitta interna subita contro la Rari Nantes Savona prima della pausa andando a imporsi in trasferta sull’Anzio Waterpolis per 13-9 nel match inaugurale dell’ultimo turno del girone d’andata. La quinta affermazione esterna consente alla squadra diretta da Daniele Bettini di salire in classifica a 29 punti e issarsi, seppur con un maggior numero di gare disputate, da sola al terzo posto ad una sola lunghezza da Pro Recco e AN Brescia. Per l’Anzio Waterpolis, ottava a quota 11, si tratta della sesta sconfitta consecutiva.

La gara si mette subito in salita per l’Anzio Waterpolis (0-3 al 6’). Il complesso neroniano, battendosi con determinazione, riesce tuttavia a mantenersi in partita sino al 20’ quando sul 3-5 la Pallanuoto Trieste avvia un tramortente parziale di 6-1 che le consente di volare al 26’ sull’11-4. I padroni di casa approfittano di un calo di tensione degli avversari per riportarsi con un contro-parziale di 4-0 sul -3 (8-11) a 2’ e 51’’ dal termine. A mettere al sicuro il successo alabardato ci pensano Ivan Buljubasic e Andrea Mladossich (migliori marcatori dell’incontro con tre segnature ciascuno). A 50’’ dalla fine una rete di Federico Lapenna fissa il risultato finale sul 9-13.

Anzio Waterpolis vs Pallanuoto Trieste 9-13 (2-3; 1-2; 1-4; 5-4)

Anzio Waterpolis: Antonini, Vassallo; Siani 1, Gandini 1, Di Rocco 1, Giorgetti 1, Grossi 1, Cunko 1, Mironov, Lapenna 1, Agostini, Casaola 2, Fratarcangeli. All.: Roberto Tofani.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Cattarini; Podgornik, Petronio, Buljubasic 3, Vrlic 1, Jankovic, Bego 2, Razzi 2, Inaba 1, Bini 1, Mladossich 3. All.: Daniele Bettini.

Note: Petronio (T) uscito nel terzo tempo per raggiunto limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 2/7; Pallanuoto Trieste 1/7. Rigori: Anzio Waterpolis 0/0; Pallanuoto Trieste 2/2.