Pallanuoto Champions League, regular season: il punto al termine del girone d’andata

AN Brescia e Pro Recco virano al giro di boa al comando dei rispettivi gironi della Champions League di pallanuoto e vedono ampiamente alla loro portata la qualificazione alla Final Eight di Belgrado (30 giugno-2 luglio). Nel gruppo A l’imbattuta compagine lombarda chiude l’andata con un successo casalingo sullo Jadran Spalato che le consente di vantare sei punti sulle quarte in classifica. Ancora più solida risulta la posizione di quella ligure nel gruppo B: i campioni d’Europa, pur conoscendo nel settimo turno a Dubrovnik l’inedito amaro sapore della sconfitta, terminano la prima parte della regular season in vetta con il CN Marsiglia e con un margine di dieci lunghezze sulla quinta in graduatoria.

Gruppo A

L’AN Brescia coglie una sofferta affermazione interna sui croati dello Jadran Spalato per 6-5 al termine di una sfida inevitabilmente condizionata dalle assenze (cinque tra i campioni d’Italia, due tra gli ospiti). I campioni d’Italia, sotto 3-4 a 5:44 dalla fine, ribaltano il punteggio a proprio favore andando a segno per tre volte nei 100 secondi successivi con Stefano Luongo su rigore, Edoardo Di Somma e Stefano Dolce. La terza vittoria alla Mompiano permette alla formazione guidata da Sandro Bovo di salire in classifica a quota 17 e confermarsi conseguentemente in vetta al gruppo A con una lunghezza di vantaggio sui greci dell’Olympiacos tornati al successo a spese dei serbi del Radnicki Kragujevac superati in casa per 11-7.

Alle spalle delle due battistrada si fa largo l’imbattuto Ferencváros. La squadra magiara, andata a imporsi agevolmente in trasferta per 14-7 contro i georgiani della Dinamo Tbilisi ancora fermi al palo, si ritrova con i suoi 13 punti da sola al terzo posto. Non riescono, infatti, a tenere il passo gli spagnoli del Barceloneta e i serbi del Novi Beograd protagonisti nel big match del settimo turno di un emozionante pareggio per 12-12. I padroni di casa, avanti 11-8 in avvio di ultimo periodo, si sono visti a 27’’ dal temine raggiungere in via definitiva dagli ospiti a segno in superiorità numerica con una deviazione volante da distanza ravvicinata di Strahinja Rasovic autore complessivamente di cinque reti come Alvaro Granados Ortega sul versante opposto.

Gruppo B

L’ultimo turno del girone d’andata del gruppo B, caratterizzato dalle vittorie a tavolino attribuite ai francesi del CN Marsiglia in casa contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado ed ai tedeschi dello Spandau 04 Berlino in trasferta contro i magiari dell’OSC Budapest, registra la prima battuta d’arresto stagionale della Pro Recco sconfitta in Croazia dallo Jug Dubrovnik per 11-8. Decisivo, nella seconda metà della terza frazione, si rivela il parziale di 3-0 messo a segno dai padroni di casa al quale i biancocelesti, in emergenza (cinque assenze), non sapranno controbattere.

Nell’altra sfida della serata il Waspo 98 Hannover, reduce da due ko di fila, tiene vive le speranze di qualificazione andando a imporsi in trasferta per 10-9 sui rumeni della Steaua Bucarest appaiati sul fondo della classifica in compagnia della Stella Rossa. A consentire alla formazione tedesca di portarsi, seppur con una gara in più disputata, a soli due punti dal quarto posto occupato dall’OSC Budapest è una rete in superiorità numerica realizzata da Jon Winkelhorst a 17 secondi dalla fine.

Pallanuoto Champions League, gruppo A

I risultati del settimo turno

Dinamo Tbilisi (Geo) vs Ferencváros (Hun) 7-14 (0-3; 1-2; 3-4; 3-5)

Olympiacos (Gre) vs Radnicki Kragujevac (Srb) 11-7 (4-3; 2-1; 1-1; 4-2)

Barceloneta (Esp) vs Novi Beograd (Srb) 12-12 (0-1; 5-4; 3-2; 4-5)

AN Brescia (Ita) vs Jadran Spalato (Cro) 6-5 (2-1; 0-1; 1-1; 3-2)

La classifica

01. AN Brescia (Ita) 17

02. Olympiacos (Gre) 16

03. Ferencváros (Hun) 13

04. Barceloneta (Esp) 11

05. Novi Beograd (Srb) 11

06. Jadran Spalato (Cro) 6

07. Radnicki Kragujevac (Srb) 4

08. Dinamo Tbilisi (Geo) 0

Il prossimo turno (26 gennaio)

Ferencváros (Hun) vs Dinamo Tbilisi (Geo)

Radnicki Kragujevac (Srb) vs Olympiacos (Gre)

Jadran Spalato (Cro) vs AN Brescia (Ita)

Novi Beograd (Srb) vs Barceloneta (Esp)

Pallanuoto Champions League, gruppo B

I risultati del settimo turno

Jug Dubrovnik (Cro) vs Pro Recco (Ita) 11-8 (2-3; 4-2; 4-1; 1-2)

OSC Budapest (Hun) vs Spandau 04 Berlino (Ger) 0-10 a tavolino

Steaua Bucarest (Rou) vs Waspo 98 Hannover (Ger) 9-10 (1-3; 2-2; 3-3; 3-2)

CN Marsiglia (Fra) vs Stella Rossa (Srb) 10-0 a tavolino

La classifica

01. Pro Recco (Ita) 18

02. CN Marsiglia (Fra) 18

03. Jug Dubrovnik (Cro) 15

04. OSC Budapest (Hun) 10

05. Waspo 98 Hannover (Ger) 8

06. Spandau 04 Berlino (Ger) 7

07. Stella Rossa (Srb) 3

08. Steaua Bucarest (Rou) 3

*Una partita in meno.

Il prossimo turno (25 gennaio)

Waspo 98 Hannover (Ger) vs Steaua Bucarest (Rou)

Spandau 04 Berlino (Ger) vs OSC Budapest (Hun

Pro Recco (Ita) vs Jug Dubrovnik (Cro)

Stella Rossa (Srb) vs CN Marsiglia (Fra)