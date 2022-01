Pallanuoto Champions League Gruppo A, 8° turno: Brescia allunga in vetta

L’ottavo turno del Gruppo A della fase a gironi della Champions League di pallanuoto vede l’AN Brescia, vittoriosa in trasferta per 15-14 sui croati dello Jadran Spalato, consolidare il primato in classifica. La formazione diretta da Alessandro Bovo porta, infatti, a quattro le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.

I greci dell’Olympiacos, incappati in un sorprendente secondo ko esterno consecutivo (8-10) contro i serbi del Radnicki Kragujevac sospinta dalle parate di Lazar Dobozanov, si ritrovano, a quota 16, a condividere il secondo posto con il Ferencváros. La compagine magiara, trascinata da una cinquina di Danes Varga, s’impone in casa senza brillare sulla Dinamo Tbilisi per 16-10. Il terzo successo di fila, conseguito contro il fanalino di coda del raggruppamento, si rivela, per i vicecampioni d’Europa, alquanto prezioso in chiave Final Eight. Il Ferencváros allunga, infatti, a +5 sugli spagnoli del Barceloneta scivolati in quinta posizione a seguito della sconfitta subita in trasferta (9-11) contro il Novi Beograd (già certo della presenza alla fase decisiva in quanto club organizzatore dell’evento) guidato per la prima volta in panchina da Dejan Jovovic.

Pallanuoto Champions League, Gruppo A

I risultati dell’ottavo turno

Jadran Spalato (Cro) vs AN Brescia (Ita) 14-15 (4-2; 5-5; 1-6; 4-2)

Ferencváros (Hun) vs Dinamo Tbilisi (Geo) 16-10 (1-2; 7-4; 5-4; 3-0)

Novi Beograd (Srb) vs Barceloneta (Esp) 11-9 (4-0; 2-2; 4-5; 1-2)

Radnicki Kragujevac (Srb) vs Olympiacos (Gre) 10-8 (5-3; 2-2; 1-2; 2-1)

Classifica

01. AN Brescia (Ita) 20

02. Olympiacos (Gre) 16

03. Ferencváros (Hun) 16

04. Novi Beograd (Srb) 14

05. Barceloneta (Esp) 11

06. Radnicki Kragujevac (Srb) 7

07. Jadran Spalato (Cro) 6

08. Dinamo Tbilisi (Geo) 0

Il prossimo turno (9 febbraio)

Radnicki Kragujevac (Srb) vs Barceloneta (Esp)

Jadran Spalato (Cro) vs Ferencváros (Hun)

Olympiacos (Gre) vs AN Brescia (Ita)

Novi Beograd (Srb) vs Dinamo Tbilisi (Geo)