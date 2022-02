Europei di futsal: Russia in finale con il brivido

La Russia si assicura l’accesso alla finale dei Campionati Europei di futsal, in scena nei Paesi Bassi, prevalendo a fatica sull’Ucraina per 3-2 al termine di un match particolarmente intenso ed emozionante disputato alla Ziggo Dome di Amsterdam. Per conoscere il nome dell’altra finalista bisognerà attendere l’esito dell’altra semifinale tra Portogallo e Spagna.

Il confronto entra subito nel vivo. La Russia, priva di Antohskin, si porta repentinamente (1:16) in vantaggio con Sokolov: il ventiduenne intermedio del Sinara va a segno dalla distanza con la complicità di una deviazione di Paulinho e di un’opposizione per una volta tutt’altro che irreprensibile di Tsypun. La rappresentativa nazionale diretta da Sergei Skorovic raddoppia al 14:31 con Afanasyev pronto a ribadire in rete un suo precedente tentativo respinto da un montante. L’Ucraina, proseguendo con il power play già avviato sullo 0-1, accorcia 54’’ più tardi le distanze grazie a un preciso e potente rasoterra di sinistro di Siryi.

A metà ripresa (30:01) la Russia riallunga con una splendida conclusione in acrobazia di Niyazov sugli sviluppi di un lancio di Nando ma l’Ucraina non si arrende. La selezione guidata da Oleksandr Kosenko, dopo essere tornata a contatto con gli avversari al 34:31 con un tocco sottomisura di Abakshyn, si procura a 70 secondi dal termine un penalty per atterramento di Korsun a opera di Afanasyev. La battuta centrale effettuata da Shoturma è respinta da Putilov e la Russia, pur correndo negli istanti conclusivi ancora un paio di pericoli, riesce a condurre in porto il risultato e ad approdare conseguentemente all’atto conclusivo della massima rassegna continentale per la settima volta nella sua storia, la quarta nelle ultime cinque edizioni.

Europei di futsal 2022

Quarti di finale

Portogallo vs Finlandia 3-2

Kazakistan vs Ucraina 3-5

Russia vs Georgia 3-1

Spagna vs Slovacchia 5-1

Semifinale

Ucraina vs Russia 2-3

Portogallo vs Spagna