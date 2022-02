Europei di futsal: il Portogallo piega la Spagna e torna in finale, decide Zicky Té

Un gol di Zicky Té a 79 secondi dal termine consente al Portogallo di superare in rimonta la Spagna per 3-2 e garantirsi conseguentemente la possibilità di difendere, domenica pomeriggio (ore 17.30) alla Ziggo Dome di Amsterdam contro la Russia, il titolo di campione d’Europa di pallamano conquistato quattro anni orsono in Slovenia proprio contro la Roja. Entrambe le finaliste andranno a caccia del loro secondo oro continentale.

Il derby iberico di semifinale si apre nel peggiore dei modi per i lusitani. La Spagna si porta, infatti, avanti dopo soli 17’’ con Raul Gomez pronto sul secondo palo a sfruttare un invito di Lozano protagonista di una brillante iniziativa sul versante di sinistra. Il Portogallo reagisce con determinazione ma a colpire è ancora la selezione diretta da Federico Vidal a segno al 12:35 con Chino in occasione di una punizione indiretta. La Spagna cede alla distanza. Bruno Coelho dimezza il divario al 28:56 trasformando un penalty concesso per un fallo di Ortiz su Afonso Jesus.

Passano poco più di due minuti e il Portogallo perviene al pareggio con una potente e improvvisa conclusione mancina di Zicky Té. Il ventenne attaccante originario di Bissau, eletto miglior giocatore della fase finale dell’ultima Futsal Champions League, completa nelle battute conclusive la rimonta della rappresentativa guidata da Jorge Braz correggendo in rete un diagonale da sinistra di Erick. Per la prima volta nella storia degli Europei di futsal la finale non vedrà per due edizioni consecutive la presenza della Spagna. La Roja si ritroverà domenica (ore 14:30) a contendere la medaglia di bronzo all’Ucraina.

Europei di futsal 2022

Quarti di finale

Portogallo-Finlandia 3-2 (2-1)

Kazakistan-Ucraina 3-5 (0-1)

Russia-Georgia 3-1 (0-0)

Spagna-Slovacchia 5-1 (3-0)

Semifinali

Ucraina vs Russia 2-3 (1-2)

Portogallo vs Spagna 3-2 (0-2)

Finali (domenica 6 febbraio)

3°/4° posto: Spagna vs Ucraina (ore 14:30)

1°/2° posto: Portogallo vs Russia (ore 17:30)