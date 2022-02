Francesca Lollobrigida sarà la portabandiera nella cerimonia di chiusura a Pechino 2022

Nuovo ed importante riconoscimento per Francesca Lollobrigida. La 31enne pattinatrice, già medaglia d’argento nei 3000 metri del pattinaggio di velocità, è stata nominata portabandiera nella cerimonia di chiusura di questa XXIV edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. La decisione è stata presa dal presidente del CONI Giovanni Malago, di concerto con il capo delegazione olimpica Carlo Mornati. All’ atleta originaria di Frascati spetterà, dunque, l’importante compito di portare la bandiera dello Stato Italiano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’aveva consegnata a Michela Moioli in occasione della cerimonia d’apertura.

Francesca Lollobrigida sfilerà domenica alle ore 13:00 italiane

La pattinatrice guiderà i nostri atleti nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino 2022, che si svolgerà domenica 20 febbraio alle ore 20:00 ( 13:00 in Italia), allo stadio “Bird’s Nest” della capitale cinese. Assente d’eccezione sarà Sofia Goggia che ha deciso di tornare in Italia per prepararsi alle ultime sfide di Coppa del Mondo di sci.

“Giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino”

Il presidente Giovanni Malagò ha spiegato che la nomina della Lollo Nazionale a portabandiera nella cerimonia di chiusura è: “Un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni.- ha detto il n. 1 del CONI- Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione italiana sport del ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l’Italia Team“.