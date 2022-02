Futsal Serie A: l’Italservice Pesaro frena a Ciampino

Si ferma a sei la striscia di successi consecutivi nella Serie A di futsal della vicecapolista Italservice Pesaro: i campioni d’Italia evitano in extremis il primo ko sul campo in campionato chiudendo al Pala Tarquini sul 4-4 l’emozionante sfida contro il Ciampino Aniene valida come recupero della quattordicesima giornata.

Il risultato di parità consente alla squadra marchigiana di ridurre a sei le lunghezze di ritardo in classifica dalla Syn-Bios Petrarca in vetta con 37 punti all’attivo. Il Ciampino Aniene, protagonista di un’ottima prova, deve per la quarta volta di fila rimandare l’appuntamento con la vittoria. Il secondo pari interno consecutivo permette alla compagine aeroportuale di agganciare al sesto posto il Futsal Pescara a quota 22 e compiere un altro passo verso la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia distante ora un solo punto. Nel prossimo turno, in programma sabato 12 febbraio alle ore 18:25, l’Italservice Pesaro ospiterà il Real San Giuseppe mentre il Ciampino Aniene farà visita all’Opificio 4.0 CMB Matera.

Cronaca

Le due contendenti si presentano all’appuntamento con due assenze per parte: Guti e Salla tra i padroni di casa, Taborda e Salas tra gli ospiti. L’Italservice Pesaro, maggiormente intraprendente e pericolosa, sblocca il risultato al 10:19 con un gran diagonale di sinistro di Canal. I biancorossi raddoppiano ottantasei secondi più tardi con Borruto a segno grazie anche a una deviazione di Divanei. Il Ciampino Aniene accorcia prontamente (12:21) le distanze con l’esordiente Diaz lesto a correggere in rete da pochi passi un tentativo di Pina. La formazione guidata da Daniel Ibañes perviene al pari al 16:07 con Portuga: il laterale brasiliano, servito da Wilde, trova il bersaglio con la complicità di Espindola.

I campioni d’Italia rimettono la testa avanti al 27:36 con il debuttante Bolo pronto ad intervenire in scivolata sul servizio dalla destra di Fortini. Sul versante opposto (31:45) Portuga viene fermato fallosamente in uscita da Espindola. L’estremo difensore ospite si riscatta neutralizzando il conseguente rigore battuto da Pina. Il pareggio del Ciampino Aniene è però solo rimandato di 86’’: Wilde va, infatti, a segno con un potente calcio piazzato. Il quarantenne pivot brasiliano della squadra romana non si ferma portando al 37:56 in vantaggio i suoi colori al termine di un’azione personale che lo vede accentrarsi da sinistra eludendo Cuzzolino e trafiggere Espindola. Fulvio Colini, tecnico dell’Italservice Pesaro, chiama time-out e alla ripresa del gioco i “rossianiani” agendo in attacco con il portiere di movimento riescono a 32’’ dalla sirena ad agguantare il definitivo 4-4 con Canal servito dal fondo da Bolo.

Futsal Serie A: Ciampino Aniene vs Italservice Pesaro 4-4 (2-2)

Ciampino Aniene: Casassa, Divanei, Pina, Wilde, Portuga, Isi, Bertolini, Raubo, Diaz, Pilloni, Ferretti, De Filippis. All.: Daniel Ibañes.

Italservice Pesaro: Espindola, Tonidandel, Borruto, Canal, Bolo, Likaxhiu, Pacini, Fortini, Honorio, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca, Vesprini, Cianni. All.: Fulvio Colini

Reti: 10:19 Canal (P), 11:45 Borruto (P), 12:21 Diaz (CA), 16:07 Portuga (CA), 27:36 Bolo (P), 33:10 Wilde (CA), 37:56 Wilde (CA), 39:28” Canal (P).

Ammoniti: Borruto (P), Portuga (C), Fortini (P), Wilde (CA)

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme) Crono: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro).

Futsal, Serie A: la classifica aggiornata

01. Syn-Bios Petrarca 37

02. Italservice Pesaro 31

03. Olimpus Roma 26

04. Opificio 4.0 CMB Matera 24

05. Napoli Futsal 24

06. Ciampino Aniene 22

07. Futsal Pescara 22

08. Real San Giuseppe 20

09. Sandro Abate 20

10. Meta Catania Bricocity 19

11. Feldi Eboli 16

12. L84 12

13. Vitulano Drugstore Manfredonia 12

14. Came Dosson 9

15. Todis Lido di Ostia 7

16. Cormar Polistena* 7

* Tre punti di penalizzazione.