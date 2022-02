Hockey ghiaccio: stasera Asiago-Renon assegna lo Scudetto

Il Pala Hodegart sarà teatro stasera (ore 20:30) della sfida decisiva per l’assegnazione del tricolore nel massimo campionato italiano di hockey su ghiaccio tra i detentori del titolo della Migross Supermercati Asiago Hockey e il Rittner Buam. I padroni di casa, a seguito della sconfitta esterna per 3-2 subita giovedì sera all’overtime contro l’Hockey Club Gherdeina valgardena.it e del quasi contemporaneo successo interno per 4-0 riportato dal Renon sulla Sportiva Ghiacci Cortina Hafro, si ritrovano nell’ultima giornata del Round Robin Scudetto a dover necessariamente inseguire una vittoria nei tempi regolamentari.

Il Rittner Buam, a sessanta minuti dal termine, guida infatti a punteggio pieno il girone con due lunghezze di vantaggio sugli storici rivali. L’Hockey Club Gherdeina valgardena.it, di scena stasera (ore 20.30) all’Olimpico di Cortina d’Ampezzo, può ambire, al massimo, al conseguimento della piazza d’onore detenendo al momento due punti in graduatoria.

La Migross Supermercati Asiago Hockey è in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti disputati in questa stagione. Il Renon ha vinto per 5-1 la prima sfida disputata in casa il 28 ottobre. Gli “Stellati” si sono aggiudicati le due successive. I “Leoni” giallorossi hanno, infatti, prevalso davanti al proprio pubblico per 8-1 il 4 dicembre ed a Collalbo per 5-3 nel match di sabato scorso valido per il Master Round dell’Alps Hockey League.

Italian Hockey League Serie A, fase finale Scudetto*

Prima giornata

Rittner Buam vs HC Gherdeina valgardena.it 3-1 (1-0; 2-1; 0-0)

Migross Supermercati Asiago vs SG Cortina Hafro 4-1 (3-0; 1-0; 0-1)

Seconda giornata

Rittner Buam vs SG Cortina Hafro 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)

HC Gherdeina valgardena.it vs Migross Supermercati Asiago 3-2 (0-1; 1-0; 1-1; OT 1-0)

Terza giornata (sabato, 12 febbraio)

Migross Supermercati Asiago vs Rittner Buam (ore 20:30)

SG Cortina Hafro vs HC Gherdeina valgardena.it (ore 20:30)

La classifica

01. Rittner Buam 6

02. Migross Supermercati Asiago 4

03. HC Gherdeina valgardena.it 2

04. SG Cortina Hafro 0

*Tutte le gare della fase finale scudetto saranno visibili in diretta (free) streaming tv sul Canale You Tube della FISG.