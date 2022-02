Italian Hockey League Serie A: via alla fase finale Scudetto

L’Italian Hockey League Serie A entra nel vivo con la disputa di un’inedita fase finale Scudetto. Da stasera a sabato le prime quattro squadre classificate al termine della regular season ovvero Migross Supermercati Asiago Hockey (1ª), Rittner Buam (2ª), Hockey Club Gherdeina Valgardena.it (3ª) e Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro (4ª) saranno impegnate in un girone all’italiana di sola andata. Gli “Stellati” e il Renon, in virtù del piazzamento ottenuto nella prima fase godranno del vantaggio di disputare in casa due incontri su tre. La compagine che otterrà il maggior numero di punti si aggiudicherà l’88esima edizione del massimo campionato italiano di hockey su ghiaccio.

Il regolamento prevede che tutte le sei gare in programma si chiudano con un vincitore. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputerà un overtime di sudden death di cinque minuti 3 contro 3. Se la situazione di parità dovesse persistere si procederà all’esecuzione dei penalty shootout. Il sistema di assegnazione dei punti prevede 3 punti per la vittoria riportata nei 60 minuti regolamentari; 2 punti per quella ottenuta all’overtime o ai rigori e 1 punto per la sconfitta subita nel supplementare o agli shootout.

Italian Hockey League Serie A, fase finale Scudetto: la prima giornata

La giornata inaugurale della fase finale scudetto dell’Italian Hockey League Serie A si aprirà stasera alle ore 20.00 all’Arena Ritten di Collalbo con il derby altoatesino tra i vicecampioni in carica del Rittner Buam e l’Hockey Club Gherdeina Valgardena.it.

Il Renon soccombendo contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice (in trasferta per 3-2) e la Migross Supermercati Asiago Hockey (in casa per 5-3) è scivolato in quarta posizione nel Master Round dell’Alps Hockey League. Il Gherdeina, in virtù del quarto successo in altrettanti impegni sostenuti nel Qualification Round B dell’AHL ottenuto sul proprio ghiaccio contro il Merano (5-2), ha invece consolidato il primato nel girone portando a +9 il margine di vantaggio in classifica sulla prima inseguitrice costituita ora dallo Steel Wings Linz.

Alle 20:30 sarà la volta all’Hodegart del derby veneto tra i detentori del titolo della Migross Supermercati Asiago Hockey e la Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro.

I “Leoni” giallorossi, dopo aver allungato (a Collalbo) a quattro la striscia di successi di fila nel Master Round della Alps Hockey League, si ritrovano in vetta con cinque lunghezze di vantaggio sull’HDD SIJ Acroni Jesenice sconfitto a Lustenau. Ultimo turno di Master Round positivo anche per il Cortina riuscito al quarto tentativo a sbloccarsi a seguito della vittoria interna per 4-3 conseguita a spese del Hockey Club Fassa Falcons rimasto da solo senza punti sul fondo della graduatoria.

Italian Hockey League Serie A, regular season

Classifica finale

1. Migross Supermercati Asiago Hockey* 27

2. Rittner Buam* 26

3. Hockey Club Gherdeina Valgardena.it* 19

4. Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro* 16

5. Hockey Club Meran/o Pircher 16

6. Hockey Club Fassa Falcons 13

7. Wipptal Broncos Weihenstephan 9

* Qualificate alla fase finale.

Italian Hockey League Serie A, fase finale Scudetto*

Prima giornata (martedì, 8 febbraio)

Rittner Buam vs Hockey Club Gherdeina Valgardena.it (ore 20.00)

Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 vs Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro (ore 20.30)

Seconda giornata (giovedì, 10 febbraio)

Rittner Buam vs Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro (ore 20.00)

Hockey Club Gherdeina Valgardena.it vs Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 (ore 20:30)

Terza giornata (sabato, 12 febbraio)

Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 vs Rittner Buam (ore 20:30)

Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro vs Hockey Club Gherdeina Valgardena.it (ore 20:30)

*Tutte le gare saranno visibili in diretta (free) streaming tv sul Canale You Tube della FISG