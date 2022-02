Pallanuoto femminile Serie A1: l’Ekipe Orizzonte fa suo il recupero

Nel primo impegno interno del 2022 le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania conseguono un’agevole affermazione per 18-5 su una rimaneggiata Rari Nantes Florentia nel recupero della settima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile andato in scena a porte chiuse alla piscina “Francesco Scuderi”.

Il quinto successo consecutivo consente alla compagine rossazzurra di portarsi in classifica a ridosso della Vetrocar CSS Verona attualmente terza a quota 22. Sconfitta ampiamente preventivabile per la Rari Nantes Florentia presentatasi all’appuntamento senza gare ufficiali da quasi due mesi e con soltanto nove giocatrici iscritte a referto. Per la formazione toscana, ottava con 7 punti all’attivo, si tratta del secondo ko esterno stagionale. Nell’undicesimo turno, in programma sabato 12 febbraio, l’Ekipe Orizzonte Catania riceverà nel big match di giornata la visita della capolista SIS Roma mentre la Rari Nantes Florentia ospiterà il Como Nuoto Recoaro.

La gara non ha storia. Le padrone di casa, guidate nella circostanza da Renato Caruso (in panchina al posto di Martina Miceli colpita da un grave lutto), ipotecano con largo anticipo la conquista dei tre punti andando al riposo lungo con otto reti di vantaggio (11-3). A livello realizzativo spiccano le sei reti messe a segno da Valeria Palmieri. Un bottino che permette al nuovo capitano del Setterosa d’issarsi al comando della classifica dei marcatori scavalcando di una lunghezza Silvia Avegno della SIS Roma raggiunta a quota 30 dalla rossazzurra Claudia Marletta.

L’Ekipe Orizzonte Catania vs RN Florentia 18-5 (7-2; 4-1; 3-0; 4-2)

L’Ekipe Orizzonte Catania: Condorelli, Santapaola; Halligan 1, Spampinato, Viacava 3, Greco, Bettini, Palmieri 6, Marletta 2, Emmolo 2 (1 su rig.), Vukovic 3, Longo, Leone 1. All.: Renato Caruso.

RN Florentia: Banchelli, Landi 1, Lepore 1, Gasparri 1, Gabelli, Nesti 1 su rig., Pantani, Giachi, Amedeo 1. All.: Aleksandra Cotti.

Arbitri: Giovanni Lo Dico di Capaci e Mirco Schiavo di Palermo.

Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte Catania 3/3, RN Florentia 1/6. Rigori: L’Ekipe Orizzonte Catania 1/2, RN Florentia 0/1.

Pallanuoto femminile Serie A1: la classifica aggiornata

01. SIS Roma 25

02. CS Plebiscito Padova 24

03. Vetrocar CSS Verona 22

04. L’Ekipe Orizzonte Catania 21

05. Pallanuoto Trieste 12

06. Como Nuoto Recoaro 10

07. Bogliasco 8

08. RN Florentia 7

09. Vela Nuoto Ancona 1

10. NC Milano 1