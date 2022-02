Pallanuoto World League: Italia, stasera dentro o fuori contro la Slovacchia

La Nazionale italiana di pallanuoto sarà impegnata stasera (ore 19:00) alla piscina “Bruno Bianchi di Trieste contro la Slovacchia nella decisiva sfida per l’accesso alla fase finale della zona europea della World League in programma a Budapest dal 28 al 30 aprile. Il Settebello, dopo la dignitosa sconfitta per 12-9 subita con tanti giovani a Sabac contro i campioni olimpici della Serbia nella gara inaugurale del Gruppo C dalla fase di qualificazione europea, non ha alternative alla vittoria per garantirsi la certezza del passaggio del turno. Gli azzurri partono con i chiari favori del pronostico. L’ultima apparizione della Slovacchia in una competizione internazionale è legata al sedicesimo posto conseguito due anni orsono agli Europei di Budapest.

Il Commissario Tecnico Sandro Campagna, alla vigilia del confronto, ha fatto il punto della situazione: “Siamo una squadra in costruzione e stiamo subendo molto le variazioni del calendario internazionale. Questo appuntamento ci consente di sfruttare finalmente un lavoro completo di tre giorni. Stiamo aprendo un nuovo ciclo con tanti cambi. Abbiamo bisogno di tempo per continuare a costruire, ma qualcosa di buono l’abbiamo fatto vedere in occasione della trasferta in Serbia contro i campioni olimpici, anche se con tanti volti nuovi. Purtroppo, da noi la pandemia ha avuto un impatto maggiore rispetto agli altri paesi, e per colpa delle restrizioni, è difficile fare una valutazione approfondita del lavoro svolto. Comunque, dobbiamo sfruttare ogni occasione per migliorarci“.

Pallanuoto World League, fase di qualificazione*

GRUPPO A**

Ungheria vs Montenegro 14-9 (4-1; 4-3; 3-2; 3-3)

Montenegro vs Ungheria (9 marzo)

GRUPPO B

Germania vs Francia (posticipata al 15 marzo)

Francia vs Spagna (15 febbraio)

Spagna vs Germania (8 marzo)

GRUPPO C

Serbia vs Italia 12-9 (3-1; 3-3; 3-2; 3-3)

Italia vs Slovacchia (15 febbraio, diretta su Rai Sport)

Slovacchia vs Serbia

GRUPPO D

Grecia vs Croazia 11-12 (4-3; 2-2; 1-3; 4-4)

Croazia vs Russia (15 febbraio)

Russia vs Grecia (8 marzo)

*Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano alla Final Eight.

** Annullate le partite della Romania che era inserita in questo gruppo. Le Nazionali di Montenegro e Ungheria sono già qualificate alla Final Eight. Nel match in programma il 9 marzo in Montenegro i padroni di casa, per assicurarsi il primo posto, dovranno recuperare lo scarto di cinque reti subito nella prima sfida.