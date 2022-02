Serie A1 di pallanuoto: AN Brescia-Pro Recco, supersfida a Mompiano

“Tutto il mondo della pallanuoto aspetta di vedere questa sfida tra due squadre che oggi rappresentano non solo il meglio d’Italia ma d’Europa”. Con queste parole il tecnico croato Sandro Sukno presenta l’attesissimo recupero della decima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto tra la sua Pro Recco, detentrice della Champions League, e la scudettata AN Brescia in programma oggi alle ore 18:00 a Mompiano.

Qui Pro Recco

La compagine ligure, capolista a punteggio pieno del torneo nazionale (12 vittorie in altrettanti incontri) con tre lunghezze di vantaggio su quella lombarda e in vetta al Gruppo B della massima competizione continentale con un solo ko al passivo, recupera per la trasferta Francesco Di Fulvio, ma dovendo fare a meno di Pietro Figlioli e Zeno Bertoli proporrà nella lista dei tredici almeno un elemento del settore giovanile. A questo riguardo Sukno dichiara: “Non penso alle assenze, sono contento che finalmente la partita si possa giocare. Il consiglio che darò al ragazzo che scenderà in acqua? Di divertirsi, di cercare di non sbagliare ovviamente, ma di stare tranquillo perché non è da lui che la gente si aspetta qualcosa, ma dai più grandi”.

L’ex allenatore del Primorac si sofferma sugli avversari: “Sarà un match vero, contro una formazione molto aggressiva, che nuota tanto ed è organizzata, in particolar modo in difesa. I risultati in Champions dimostrano il loro valore, per noi sarà un’ottima prova anche in vista delle finali di Coppa Italia in programma tra un mese esatto”.

Qui AN Brescia

La formazione lombarda, al comando imbattuta del Gruppo A della più importante competizione pallanuotistica europea, ha inanellato in campionato otto vittorie consecutive dopo l’unica battuta d’arresto subita il 30 ottobre a Trieste in un match valido per il quarto turno. La squadra, reduce dalla brillante affermazione infrasettimanale al Pireo, si presenta al completo all’appuntamento.

Sandro Bovo, tecnico dei “Leoni”, indica la strada per il conseguimento della posta piena che determinerebbe l’aggancio in vetta ai rivali: “Dopo l’Olympiacos affronteremo un’altra candidata alla vittoria della Champions League. Queste sono partite che si aspettano, sono belle e c’è la giusta dose di adrenalina. I ragazzi sono carichi, hanno voglia di entrare in questa partita. Noi dobbiamo fare al meglio quello che sappiamo, la Pro Recco è una squadra estremamente completa, non ha punti deboli quindi noi dovremo giocare con anima e grinta come facciamo sempre”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è il commento del vicecapitano Jacopo Alesiani: “Sarà una partita difficile. Noi arriviamo dall’ottima prestazione difensiva contro l’Olympiacos. Sicuramente si può sempre fare meglio e daremo tutto come qualsiasi partita. È la prima occasione dopo lo scudetto e noi siamo concentrati e determinati. Possiamo migliorare molto dal punto di vista tecnico e questa partita può solo che farci bene”.

AN Brescia-Pro Recco, recupero del decimo turno d’andata della Serie A1 di pallanuoto, sarà visibile in diretta streaming su Waterpolo Channel.