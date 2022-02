Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: risultati e classifiche del Preliminary Round e programma dei playoff

Il Preliminary Round del torneo olimpico di hockey su ghiaccio in corso di svolgimento a Pechino promuove direttamente ai quarti di finale le rappresentative nazionali di Stati Uniti, Russia e Finlandia in quanto vincitrici dei tre raggruppamenti e la Svezia come miglior seconda classificata. Le restanti otto selezioni saranno invece impegnate in un turno di playoff che prevede per martedì 15 febbraio i seguenti accoppiamenti: Slovacchia-Germania, Canada-Cina, Repubblica Ceca-Svizzera e Danimarca-Lettonia. La disputa dei quarti di finale è prevista per il giorno successivo.

L’ultima giornata della prima fase è stata caratterizzata dall’avvincente scontro al vertice nel Gruppo C tra Finlandia e Svezia. Ad assicurarsi il successo sono stati i “Leoni” finlandesi capaci di recuperare nel terzo tempo le tre reti di svantaggio accumulate nel periodo centrale e imporsi all’overtime per 4-3 grazie a una rete di Harri Pesonen. Una sconfitta bruciante ma alla resa dei conti indolore per la Svezia.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, Preliminary Round

GRUPPO A

Prima giornata

Stati Uniti vs Cina 8-0 (1-0; 3-0; 4-0)

Canada vs Germania 5-1 (3-0; 1-1; 1-0)

Seconda giornata

Canada vs Stati Uniti 2-4 (1-2; 1-1; 0-1)

Germania vs Cina 3-2 (2-0; 1-1; 0-1)

Terza giornata

Cina vs Canada 0-5 (0-3; 0-1; 0-1)

Stati Uniti vs Germania 3-2 (1-1; 1-0; 1-1)

La classifica

1. Stati Uniti* 9

2. Canada 6

3. Germania 3

4. Cina 0

*Qualificata ai quarti di finale.

GRUPPO B

Prima giornata

Russia vs Svizzera 1-0 (1-0; 0-0; 0-0)

Repubblica Ceca vs Danimarca 1-2 (0-2; 1-0; 0-0)

Seconda giornata

Danimarca vs Russia 0-2 (0-0; 0-1; 0-1)

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-1 SO (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

Terza giornata

Russia vs Repubblica Ceca 5-6 OT (1-1; 1-2; 3-2; 0-1)

Svizzera vs Danimarca 3-5 (1-0; 0-3; 2-2)

La classifica

1. Russia* 7

2. Danimarca 6

3. Repubblica Ceca 4

4. Svizzera 1

* Qualificata ai quarti di finale.

GRUPPO C

Prima giornata

Svezia vs Lettonia 3-2 (1-0; 2-1; 0-1)

Finlandia vs Slovacchia 6-2 (3-1; 1-1; 2-0)

Seconda giornata

Svezia vs Slovacchia 4-1 (3-0; 0-0; 1-1)

Lettonia vs Finlandia 1-3 (0-0; 0-1; 1-2)

Terza giornata

Slovacchia vs Lettonia 5-2 (1-1; 2-0; 2-1)

Finlandia vs Svezia 4-3 OT (0-0; 0-3; 3-3; 1-0)

La classifica

1. Finlandia* 8

2. Svezia* 7

3. Slovacchia 3

4. Lettonia 0

* Qualificata ai quarti di finale.

<h5Classifica miglior seconda*

1. Svezia* 7 (+3 d.r.)

2. Canada 6 (+7 d.r.)

3. Danimarca 6 (+1 d.r.)

*Svezia qualificata ai quarti come miglior seconda classificata

Criterio: 1) punti fatti; 2) differenza reti; 3) maggior numero di reti realizzate; 4) miglior posizionamento nel ranking mondiale IIHF.

Classifica per griglia playoff

05. Canada 6 (+7 d.r., 12 gol segnati)

06. Danimarca 6 (+1 d.r., 7 gol segnati)

07. Repubblica Ceca 4 (+1 d.r., 9 gol segnati)

08. Slovacchia 3 (d.r. -4, 8 gol segnati)

09. Germania 3 (d.r. -4, 6 gol segnati)

10. Svizzera 1 (d.r. -4, 4 gol segnati)

11. Lettonia 0 (d.r. -6, 5 gol segnati)

12. Cina 0 (d.r. -14, 2 gol segnati)

Criterio: 1) miglior posizionamento nel gruppo; 2) punti fatti; 3) differenza reti; 4) maggior numero di reti realizzate; 4) miglior posizionamento nel ranking mondiale IIHF.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, playoff (15 febbraio)

Danimarca (6) vs Lettonia (11) ore 05:10

Slovacchia (8) vs Germania (9) ore 05:10

Repubblica Ceca (7) vs Svizzera (10) ore 09:40

Canada (5) vs Cina (12) ore 14:10

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, quarti di finale (16 febbraio)

Stati Uniti (1) vs vincente Slovacchia/Germania ore 05:10

Russia (3) vs Danimarca/Lettonia ore 07:00

Finlandia (2) vs Repubblica Ceca/Svizzera ore 09:40

Svezia (4) vs vincente Canada/Cina ore 14:30