Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: il programma dei quarti di finale

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio proporrà nei quarti di finale, in programma mercoledì 16 febbraio, le seguenti sfide: Stati Uniti-Slovacchia, Svezia-Canada, Russia-Danimarca e Finlandia-Svizzera.

Accoppiamenti determinati, oltre che dall’esito del Preliminary Round, dai risultati delle gare odierne del turno di playoff. Gli Stati Uniti, primi a punteggio pieno nel Gruppo A, si sono visti abbinare alla Slovacchia tornata dopo dodici anni tra le migliori otto in un’Olimpiade in virtù della convincente affermazione per 4-0 riportata sui vicecampioni olimpici della Germania.

Sempre nella parte alta del tabellone la Svezia, miglior seconda classificata del Preliminary Round, se la dovrà vedere con il Canada. I campioni del mondo in carica, a meno di 48 ore di distanza dal successo ottenuto nella fase a gironi, hanno ribadito nella sfida senza ritorno la loro superiorità sui padroni di casa della Cina imponendosi per 7-2 con Tambellini e Weal (2 reti) in evidenza con una doppietta a testa.

A sovvertire l’esito del confronto diretto della fase a gironi è stata nella parte bassa del tabellone la Svizzera che sino a oggi aveva rimediato solo sconfitte. La rappresentativa elvetica, grazie a una prestazione particolarmente solida, si è infatti presa con gli interessi una rivincita sulla Repubblica Ceca che solo quattro giorni prima l’aveva superata per 2-1 agli shootout. I rossocrociati, vittoriosi per 4-2, incontreranno ora i vicecampioni del mondo della Finlandia vincitori del Gruppo C.

Il quadro dei quarti sarà completato dal match tra i campioni in carica della Russia, primi nel Gruppo B, e l’esordiente Danimarca riuscita a prevalere per 3-2 su una Lettonia invano sostenuta dalla doppietta di Darzins. A decidere la qualificazione è stata una rete realizzata in avvio di terzo periodo da Lauridsen ma tra i danesi meritevole di essere sottolineata è anche la prova offerta tra i pali da Dahm.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, playoff

Slovacchia vs Germania 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)

Danimarca vs Lettonia 3-2 (1-1; 1-1; 1-0)

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-4 (1-2; 0-1; 1-1)

Canada vs Cina 7-2 (2-1; 3-1; 2-0)

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, quarti di finale (16 febbraio)

Stati Uniti vs Slovacchia ore 05:10

Russia vs Danimarca ore 07:00

Finlandia vs Svizzera ore 09:40

Svezia vs Canada ore 14:30