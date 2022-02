Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, Gruppo B: la Russia vola ai quarti, Cechia e Svizzera relegate agli ottavi

La Russia è la prima squadra a guadagnarsi il pass per i quarti di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio. La selezione diretta da Alexei Zhamnov, prevalendo per 2-0 sulla Danimarca nello scontro al vertice nel Gruppo B del Preliminary Round si garantisce con la complicità del successo riportato soltanto ai rigori dalla Repubblica Ceca sulla Svizzera la matematica certezza del primo posto nel raggruppamento con un turno d’anticipo. A sancire il secondo successo in altrettanti impegni della Nazionale russa sono le reti di Pavel Kharnaukhov al 9’ sugli sviluppi di un tentativo di Anton Slepyshev e di Kirill Semyonov a porta vuota a sei secondi dalla fine. Meritevole di essere sottolineata la prestazione offerta dall’estremo difensore Ivan Fedotov ancora imbattuto nel torneo.

La Repubblica Ceca reduce dalla sconfitta piuttosto sorprendente contro la Danimarca, s’impone ai rigori sulla Svizzera per 2-1. La Cechia, passata in vantaggio al 5’ in mischia con Jiri Smeikal, si vede raggiungere quattro minuti più tardi dai rossocrociati a segno con Gaetan Haas al termine di una convulsa azione d’attacco in situazione di superiorità numerica. A spezzare l’equilibrio è soltanto lo shootout vincente di David Krejci. Un’affermazione da 2 punti quella ottenuta dalla selezione diretta da Filip Pesan che, alla luce del primato a punteggio pieno di Finlandia e Svezia nel Gruppo C, non si rivela sufficiente per tenere vive le speranze di qualificazione diretta ai quarti di finale come miglior seconda. Repubblica Ceca e Svizzera sono conseguentemente già certe di prendere parte agli ottavi di finale.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio, Preliminary Round

GRUPPO B

Prima giornata

Russia vs Svizzera 1-0 (1-0; 0-0; 0-0)

Repubblica Ceca vs Danimarca 1-2 (0-2; 1-0; 0-0)

Seconda giornata

Danimarca vs Russia 0-2 (0-0; 0-1; 0-1)

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-1 (1-1; 0-0; 0-0; OT 0-0; SO 1-0)

Terza giornata (12 febbraio)

Russia vs Repubblica Ceca (ore 14:10)

Svizzera vs Danimarca (ore 14:10)

La classifica

01. Russia 6

02. Danimarca 3

03. Repubblica Ceca 2

04. Svizzera 1