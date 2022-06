Italia-Grecia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Mondiali pallanuoto maschile

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo Stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest si disputerà il match Italia-Grecia, valevole per la semifinale dei Mondiali di pallanuoto maschile; gli azzurri del ct Sandro Campagna nei quarti hanno eliminato i padroni di casa dell’Ungheria con il risultato di 11-10, mentre gli ellenici hanno avuto la meglio sugli USA per 16-11.

Chi avrà la meglio nella sfida odierna, nella finale (domenica 3, ore 20), affronterà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Spagna-Croazia (stasera ore 21), le perdenti invece si affronteranno per la finale del 3° posto alle ore 14.30.

Dove vedere Italia-Grecia in tv e streaming

L’incontro Italia-Grecia (inizio ore 16) sarà visibile in diretta su Rai Sport (ch. 227 del decoder e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15.55: la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro, con il commento tecnico dell’ex giocatore Francesco Postiglione. Ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, tramite pc, smartphone e tablet.