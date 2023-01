Maratoneta SuperNews, cerchiamo runner per la Maratona di Roma 2023

SuperNews parteciperà alla Maratona di Roma 2023. O meglio, stiamo cercando corridori che possano rappresentare la nostra testata alla ventottesima edizione della corsa organizzata più lunga della Capitale, che si terrà il prossimo 19 marzo. Saranno due i social runner selezionati dalla nostra testata per cercare di percorrere gli otre 42 chilometri. SuperNews si occuperà dei costi di iscrizione all’evento La selezione durerà circa un mese, fino al 20 febbraio, giorno nel quale scadrà il termine per candidarsi. Di seguito i requisiti richiesti per la partecipazione e la modalità di candidatura per diventare il Maratoneta di SuperNews.



Chi sono e quale sarà il compito dei social runner?

I social runner saranno i corridori selezionati dalla nostra testata per partecipare alla Maratona di Roma 2023.

Ai runner verrà chiesto semplicemente di correre e d ivertirsi. Non chiediamo di arrivare primi alla Maratona!

Condividere sui propri canali social l’evento in collaborazione (concordati a priori con la redazione, nulla di troppo complicato)



Di cosa si occuperà la redazione di SuperNews?

Iscrivere i runner alla Maratona.

Verificare i requisiti dei candidati sulla base di quelli richiesti dal regolamento ufficiale.

Fornire eventuali gadget brandizzati SuperNews.

Organizzare e ideare il piano social dell’evento.

Comunicare l’iniziativa editoriale ai media.

Presenziare il giorno della Maratona ed incontrare i social runner.

Sei il nostro candidato ideale se:

Sei in possesso di un certificato medico agonistico (requisito obbligatorio).

Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL o possessori di RUNCARD-EPS o RUNCARD standard.

Sportiva convenzionato con la FIDAL o possessori di RUNCARD-EPS o RUNCARD standard. Hai dimestichezza con i social network.

Sei pronto a trascorrere una giornata a Roma all’insegna dello sport!

Per il Regolamento completo della Maratona di Roma 2023 consultare questo link.

Come candidarsi per diventare Maratoneta di SuperNews

Se l’iniziativa ti piace e senti di essere il social runner adatto per noi, non ti resta che inviare la tua candidatura entro il 20 febbraio all’e-mail [email protected], con 4-5 righe di presentazione di sé stessi, oltre i requisiti richiesti in allegato.

FAQ



Che tipo di dicitura deve avere il mio certificato medico?

Come da regolamento ufficiale, consultabile sul sito www.runromethemarathon.com, i certificati medici dovranno riportare la dicitura di “idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’ATLETICA LEGGERA”. Certificati medici rilasciati per altri sport o con diciture come “corsa”, “podismo”, “maratona” o “mezza maratona” non sono validi ai fini della partecipazione.

Cosa comprende la quota d’iscrizione?

Come da regolamento ufficiale:

pettorale di gara;

assicurazione RCT;

assistenza tecnica e medica;

pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor;

maglia ufficiale in tessuto tecnico;

ristori e spugnaggi lungo il percorso;

programma ufficiale e materiali informativi;

servizio di cronometraggio;

medaglia di partecipazione (per gli atleti arrivati);

servizio di deposito indumenti personali (con sacca apposita fornita dall’organizzazione).

Sono un runner fuori dal Lazio, mi viene pagato anche trasferimento e alloggio?

No, la redazione non copre le spese di un eventuale trasferimento o alloggio su Roma.

Che tipo di materiale mi verrà fornito per correre?

Il “social runner” di SuperNews sarà dotato del materiale fornito dall’organizzazione della Maratona insieme a gadget brandizzati SuperNews.

Come verrà organizzato il giorno della maratona con i responsabili della testata?

In accordo con i social runner verrà stabilito un orario e punto di incontro il giorno della maratona.