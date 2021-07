Dove vedere Diamond League Gateshead, streaming LIVE e diretta tv Rai Sport?

Diamond League Gateshead 2021, il programma della serata. Quattro giorni dopo l’appuntamento di Monaco, i grandi dell’atletica leggera tornano in pista in Inghilterra. I Muller Anniversary Games, settima tappa della Diamond League 2021, si disputano martedì 13 luglio alle ore 20 nel Gateshead International Stadium della cittadina inglese. In gara anche diversi atleti azzurri come Yeman Crippa, verso il suo record italiano nei 3000 metri, il primatista Paolo Dal Molin, Roberta Bruni nell’asta, Tobia Bocchi nel triplo e Federica Del Buono nel miglio e l’altista Marco Fassinotti. Saranno quattordici le gare in programma, sette maschili e sette femminili.



Dove vedere Diamond League Gateshead 2021 Atletica Leggera, streaming gratis Sky Go e diretta tv in chiaro?

La Diamond League Gateshead 2021 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 telecomando Sky) con la telecronaca di Roggero e il commento di Baldini. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire il meeting internazionale anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la Diamond League Stoccolma anche in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Il meeting non sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay.