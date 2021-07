Dove vedere Diamond League Stoccolma: streaming e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo Stockholm Olympic Stadium si disputerà la quinta tappa della Diamond League di atletica leggera, solamente tre giorni dopo l’appuntamento che si è consumato nella vicina Oslo.

Uno dei nomi da tenere d’occhio nella gara di salto in lungo sarà Juan Miguel Echevarría, che affronterà il campione del mondo Tajay Gayle e lo svedese Thobias Montler, che ha affascinato il pubblico di casa lo scorso anno. I 100 metri maschili sono sempre tra le gare principali dove parteciperà Ronnie Baker, il secondo uomo più veloce nelle prove olimpiche degli Stati Uniti (9,85 il suo tempo), e i connazionali Isiah Young e Marvin Bracy, entrambi con un secondo tempo inferiore a 10.

Nei 400 metri, la campionessa delle Olimpiadi di Londra 2012 Kirani James affronterà la dura concorrenza di Isaac Makwala, Vernon Norwood e Wilbert London, mentre il keniano Ferguson Cheruiyot Rotich e lo svedese Andreas Kramer, saranno i protagonisti degli 800 metri maschili. Molto interessanti ai 400 ostacoli femminili con la presenza della campionessa olimpica in carica Dalilah Mohammad, la due volte campionessa del mondo Zuzana Hejnova e l’ex campionessa europea Lea Sprunger.

Dove vedere Diamond League Stoccolma in tv e streaming

Il meeting di Stoccolma, quinta tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky) a partire dalle ore 16, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico all’ex atleta Stefano Baldini.

Per gli abbonati di Sky, il meeting svedese sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sulle reti Rai.