Europei atletica U23, altro record: Italia prima nel medagliere!

Europei atletica U23: altro record per lo sport italiano! Dopo la vittoria dei Campionati Europei di calcio ad opera degli Azzurri di Roberto Mancini, a Tallin si concretizza un altro trionfo tutto italiano. Infatti, al termine delle quattro giornate dedicate alle gare, il medagliere della competizione parla chiaro: i nostri atleti sono arrivati primi per un totale di tredici podi.

Europei atletica U23: magnifica Italia!

L’Italia dell’atletica leggera cresce. Un bottino così ricco non si vedeva dall’edizione 1997 svoltasi a Turku, in cui gli atleti italiano vinsero: quattro ori, due argenti e due bronzi per un totale di otto podi complessivi. Così come a Bydgoszcz 2017 (fonte: Gazzetta dello Sport). Il medagliere al termine dell’edizione estone è ben più positiva. Sono stati conseguiti infatti: 6 ori, 5 bronzi e 2 argenti, per un totale di ben 13 podi totali. Dati che consentono di affermare come l’atletica del nostro paese sta migliorando. Trend dimostrato anche dal terzo piazzamento nella classifica generale a punti: l’Italia è terza con 147.5 punti, alle spalle di Spagna (151) e Francia(191.5). Nella sola giornata di ieri sono arrivati i successi di Simone Barontini negli 800 (1’46”20), Andrea Dallavalle nel triplo (17.05), Gaia Sabbatini nei 1500 (4’13”98) e Nadia Battocletti nei 5000 (15’37”4). In vista delle Olimpiadi di Tokyo questi numeri fanno ben sperare, anche se la testa della classifica è ancora lontana.