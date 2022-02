Inarrestabile Marcell Jacobs: dopo Lievin trionfa anche ad Ancona

Marcell Jacobs, dopo Lievin, trionfa anche ad Ancona. La medaglia d’oro dei 100 metri e della staffetta 4 x100 con il tempo di 6″ 55 conquista i Campionati Italiani Assoluti. In particolar modo ha vinto nei 60 metri. Nonostante la vittoria, l’italoamericano si è detto scontento ai microfoni di Rai Sport che lo hanno raggiunto dopo il termine della competizione. L’atleta, nel corso dell’intervista, ha spiegato anche i prossimi obiettivi: la prossima gara sarà a Madrid per poi disputare, tra una ventina di giorni, i Campionati del Mondo.

Marcell Jacobs non è soddisfatto della sua performance ad Ancona: “Sono molto severo con me stesso, non mi darei la sufficienza…”

Il campione olimpionico, le cui dichiarazioni sono state rilasciate alla Rai e riportate dalla Gazzetta dello Sport, non è molto soddisfatto della sua performance: “Sono molto severo con me stesso, non mi darei la sufficienza oggi perché non sono riuscito a trovare quella attivazione di cui necessito e che riesco a tirare fuori altre volte, ma l’importante era arrivare qui e vincere questo titolo, ora testa alle prossime gare prima di Belgrado”. La sua mente già vola verso i prossimi obiettivi: “Ora valuteremo le cose con il coach, spero di correre già mercoledì di nuovo a Madrid, poi una tappa a Belgrado e poi arrivare ai Mondiali al top della forma. Questo mese servirà per questo. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto. Ai Mondiali l’obiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo facendo un po’ di lavoro più lungo, di forza in palestra, l’appuntamento veramente importante è tra 20 giorni ed è li che conta arrivare al massimo della forza, tutto quello che stiamo facendo ora è in vista di Belgrado”, ha concluso con sicurezza il corridore.