Dove vedere Mondiali Atletica Leggera 2022: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky?

Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene (Oregon, Stati Uniti) si disputeranno i Mondiali di atletica leggera con l’Italia, dopo i grandi risultati ottenute alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vuole confermarsi e cercare di conquistare altre medaglie. In questa rassegna iridata ci saranno in tutto 49 titoli, di cui 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Farà il suo debutto la 35 km di marcia al posto della 50 km.

Grande attesa in casa azzurra ovviamente sarà per i due atleti principali, ovvero Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri e Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto in coabitazione con Barshim. Purtroppo entrambi non sono al top della condizione fisica, ma la speranza è che possano comunque disputare una grande Mondiale.

Fari puntati anche su Massimo Stano, il campione olimpico della 20 km di marcia, a caccia di un’altra medaglia, ma anche sulla staffetta 4×100 maschile che a Tokyo vinse addirittura l’oro con una gara esaltante. Non ci sarà causa infortunio l’altra grande protagonista delle Olimpiadi giapponesi: infatti Antonella Palmisano, campionessa olimpica della 20 km di marcia, causa infortunio è stata costretta a dare forfait.

Dove vedere Mondiali Atletica Leggera 2022 in tv e streaming

I campionati Mondiali di atletica leggera saranno visibili in chiaro su Rai Sport (ch 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), dalle ore 19.30 circa. La maggior parte delle finali è invece prevista durante le sessioni pomeridiane, nel cuore della notte italiana, con collegamento in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 1.30. Per chi vorrà vedere (o rivedere) le gare, repliche al mattino su RaiSport. Tutto sarà disponibile anche in streaming (gratuito) su RaiPlay in diretta oppure anche on demand.

Le telecronache saranno a cura di Franco Bragagna, con il commento tecnico di Stefano Tilli. Le interviste agli atleti saranno a cura di Elisabetta Caporale e di Ettore Giovannelli.

Possibilità di visione anche su Sky (esordio assoluto per i Mondiali di Atletica Leggera per il canale satellitare), che proporrà la diretta integrale della manifestazione su Sky Sport Arena (ch. 204), ma in alcuni momenti anche su Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre). Ogni mattino repliche su Sky Sport Arena o in alternativa su Sky Sport Action (ch. 206), ma andrà in onda anche una trasmissione con mezz’ora di “highlights” tutte le mattine alle ore 7.30 e in replica nelle ore successive su Sky Sport 24 (ch. 200).

Mondiali Atletica Leggera 2022, programma e orari

Venerdì 15 luglio:

18.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

19.10 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

20.45 4×400 metri (mista) – Batterie

21.05 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

21.30 100 metri (maschile) – Turno preliminare

22.10 20 km di marcia (femminile) – Finale

Sabato 16 luglio:

00.10 20 km di marcia (maschile) – Finale

02.05 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

02.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie

02.20 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

03.00 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

03.10 1500 metri (femminile) – Batterie

03.50 100 metri (maschile) – Batterie

03.55 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

04.50 4×400 (mista) – Finale

19.30 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

19.35 3000 siepi (femminile) – Batterie

20.10 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

20.25 110 ostacoli – Batterie

21.00 Lancio del martello (maschile) – Finale

21.20 10000 metri (femminile) – Finale

22.20 400 ostacoli (maschile) – Batterie

Domenica 17 luglio:

02.10 100 metri (femminile) – Batterie

03.00 100 metri (maschile) – Semifinali

03.20 Salto in lungo (maschile) – Finale

03.25 Getto del peso (femminile) – Finale

03.30 1500 metri (maschile) – Batterie

04.05 1500 metri (femminile) – Semifinali

04.50 100 metri (maschile) – Finale

15.15 Maratona (maschile)

19.35 Eptathlon, 100 ostacoli

20.05 400 metri (maschile) – Batterie

20.35 Eptathlon, salto in alto

20.35 Lancio del martello (femminile) – Finale

21.00 400 metri (femminile) – Batterie

22.00 10000 metri (maschile) – Finale

22.45 Eptathlon, getto del peso

Lunedì 18 luglio

02.05 110 ostacoli – Semifinali

02.05 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

02.25 Salto con l’asta (femminile) – Finale

02.33 100 metri (femminile) – Semifinali

03.03 400 ostacoli (maschile) – Semifinali

03.27 Getto del peso (maschile) – Finale

03.38 Eptathlon, 200 metri

04.00 1500 metri (maschile) – Semifinali

04.30 110 ostacoli – Finale

04.50 100 metri (femminile) – Finale

15.15 Maratona (femminile)

18.35 Eptathlon, salto in lungo

19.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

Martedì 19 luglio:

02.05 200 metri (maschile) – Batterie

02.10 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

02.45 Salto in alto (maschile) – Finale

03.00 200 metri (femminile) – Batterie

03.20 Salto triplo (femminile) – Finale

03.55 Eptathlon, 800 metri

04.20 3000 siepi (maschile) – Finale

04.50 1500 metri (femminile) – Finale

Mercoledì 20 luglio:

02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie

02.40 Salto in alto (femminile) – Finale

03.05 200 metri (femminile) – Semifinali

03.33 Lancio del disco (maschile) – Finale

03.50 200 metri (maschile) – Semifinali

04.30 1500 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale

Giovedì 21 luglio:

00.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

01.25 5000 metri (femminile) – Batterie

02.20 800 metri (maschile) – Batterie

03.15 400 ostacoli (femminile) – Semifinali

03.30 Lancio del disco (femminile) – Finale

03.45 400 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (maschile) – Semifinali

04.45 3000 siepi (femminile) – Finale

Venerdì 22 luglio:

02.05 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

02.10 800 metri (femminile) – Batterie

03.10 500 metri (maschile) – Batterie

03.20 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

04.00 800 metri (maschile) – Semifinali

04.35 200 metri (femminile) – Finale

04.50 200 metri (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (femminile)

Sabato 23 luglio:

02.05 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni

02.40 4×100 (femminile) – Batterie

03.05 4×100 (maschile) – Batterie

03.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (femminile) – Finale

04.35 400 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (femminile) – Finale

18.50 Decathlon, 100 metri

19.40 Decathlon, salto in lungo

20.20 100 ostacoli – Batterie

21.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

21.10 Decathlon, getto del peso

Domenica 24 luglio:

00.10 Decathlon, salto in alto

02.10 4×400 (femminile) – Batterie

02.40 4×400 (maschile) – Batterie

03.00 Salto triplo (maschile) – Finale

03.10 800 metri (maschile) – Finale

03.25 5000 metri (femminile) – Finale

03.35 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

03.55 Decathlon, 400 metri

04.30 4×100 (femminile) – Finale

04.50 4×100 (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (maschile)

18.35 Decathlon, 110 ostacoli

19.30 Decathlon, lancio del disco

21.15 Decathlon, salto con l’asta

lunedì 25 luglio:

02.05 100 ostacoli – Semifinali

02.05 Decathlon, tiro del giavellotto

02.25 Salto con l’asta (maschile) – Finale

02.50 Salto in lungo (femminile) – Finale

03.05 5000 metri (maschile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Finale

04.00 100 ostacoli – Finale

04.20 Decathlon, 1500 metri

04.35 4×400 (maschile) – Finale

04.50 4×400 (femminile) – Finale