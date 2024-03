Maratona di Roma, Francesca Battista: "È stata una gara incredibile. Maratoneta SuperNews un'iniziativa meravigliosa"

Una giornata all'insegna dello sport, con un clima primaverile, ci ha accompagnato nel racconto della Maratona di Roma, per seguire l'evento e le gesta della nostra testimonial Francesca Battista. Ecco le parole post gara della runner casertana e le sue sensazioni.

Anche la seconda edizione di Maratoneta SuperNews si è conclusa con una grande giornata di sport e la magica atmosfera che si è respirata a Roma domenica 17, nel giorno della maratona. Abbiamo visto correre, abbiamo visto ridere e abbiamo visto piangere di gioia tanti atleti che al traguardo si sono lasciati andare in un pianto liberatorio, pieno di soddisfazione. Tra i più di 18 atleti in gara, anche la nostra testimonial Francesca Battista, che a fine gara ci ha raccontato le sue emozioni per la 42 chilometri della capitale. Francesca ha chiuso la maratona con il tempo di 4:11:57 (posizione generale 3890 su 15194).

È stata la tua prima maratona a Roma, come hai vissuto la gara?

Si è stata la mia prima volta a Roma e devo ammettere che ho apprezzato davvero ogni singolo chilometro del percorso, dalle meraviglie della città alla gente che continuamente incitava. È stato davvero incredibile. Il percorso comunque è molto tosto, ho vissuto qualche momento poco positivo dovuto ai crampi ma fortunatamente sono riuscita a gestire fino alla fine. Sono molto soddisfatta davvero.

Che ne pensi del progetto Maratoneta SuperNews? Lo consiglieresti ad altri runner?

Il progetto Maratoneta SuperNews è davvero un'iniziativa meravigliosa, che ho vissuto con entusiasmo e divertimento. Auguro a qualcun altro di poter vivere la stessa esperienza alla prossima maratona di Roma o al prossimo evento che organizzerete.