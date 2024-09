Maratoneta SuperNews, parola ai runner. Licciardi: "Pronta a prendermi la mia rivincita. Prima della gara mangerò carboidrati". Venosa: "Torno nella mia seconda casa, sarà una gioia. Sabato sera mangerò pasta, pollo e patate"

Domenica finalmente si corre la Maratona di Roma 2024 e SuperNews sarà lì presente anche grazie ai suoi due runner, Micaela Licciardi e Francesco Venosa. Li abbiamo sentiti prima di questo grande appuntamento, per capire cosa stanno provando a poche ore dalla gara.

Siamo ufficialmente entrati nella settimana della Maratona di Roma 2024, evento dove parteciperemo grazie al progetto Maratoneta SuperNews. I nostri due runner, Micaela Licciardi e Francesco Venosa, sono pronti e carichi per domenica prossima, anche se non riescono a nascondere un po' di sana emozione per la 42 chilometri della Capitale.

Le parole della runner Micaela Licciardi

Ciao Micaela! Prima di tutto dicci come ti senti in vista della Maratona?

Le sensazioni qualche giorno prima della Maratona sono tante. Ci sono momenti in cui ti chiedi "perché" dovresti faticare così tanto, altri in cui ricordi benissimo le tue motivazioni e non vedi l'ora che arrivi la gara. Mi capita di immaginarmi alcuni momenti della Maratona, ad esempio quando vedrò la mia migliore amica Arianna che è venuta direttamente dall'Egitto, dove vive per lavoro, oppure quando vedrò i miei genitori che l'anno scorso mi hanno aspettata tanto all'arrivo. Voglio dimostrargli che posso farcela e quanto il loro sostegno sia fondamentale (soprattutto dopo il 30° km!). Mi sento pronta, ho voglia di prendermi la mia rivincita.

Con quale tempo a fine gara potrai ritenerti soddisfatto?

Mi riterrò soddisfatta nel momento in cui riuscirò "semplicemente" a varcare la linea d'arrivo davanti al mio amato Colosseo. Non sono alla ricerca di un personal best, ma se proprio vogliamo darci dei tempi diciamo che vorrei comunque restare sotto le 4h.

Cosa mangerai la sera prima e la mattina dell'evento?

Penso che qui la risposta sia unanime, cena con pasta in bianco (tanta pasta!), petto di pollo e patate. La mattina della gara invece sono solita bere una tazza di tè deteinato con pane e marmellata. Insomma, i carboidrati saranno decisamente di casa.

Le parole del runner Francesco Venosa

Ciao Francesco! Quali sono le tue sensazioni in vista della Maratona?

Sono carico ma anche emozionato, Roma non è stata solo la mia prima maratona ma anche la mia seconda casa per 13 anni, ritornare per affrontarla per la seconda volta correndo dentro scenari spettacolari e incontrando molti amici è una vera gioia.

Con quale tempo a fine gara potrai ritenerti soddisfatto?

Terminarla senza problemi mi sentirei soddisfatto perché l’ho preparata in poco più di un mese. Potrei azzardare e puntare un sub 3h35’ ma con qualsiasi risultato sarò felicissimo di averla portata a termine, perché la “Regina” va rispettata e non ti perdona nulla.

Cosa mangerai la sera prima a cena e la mattina dell'evento a colazione?

La sera prima della gara mangio un piatto di pasta, petto di pollo alla griglia e patate come contorno. Mentre la mattina della gara faccio colazione con fette biscottate con miele e marmellata, caffè e qualche mandorla.