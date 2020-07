Israele, Winner League finale: Harrison è super ma il titolo va al Maccabi Tel Aviv

Il Maccabi Tel Aviv si laurea campione d’Israele per la cinquantaquattresima volta nella sua storia: i gialloblu conseguono il loro terzo titolo consecutivo prevalendo sul Maccabi Rishon LeZion per 86-81 nell’atto conclusivo delle Final Four della Winner League andate in scena alla Menora Mivtachim Arena. La compagine di Ioannis Sfairopoulos, dominante a rimbalzo (42-31 con 13 catturati in attacco), comanda l’incontro dall’inizio alla fine ma, dopo aver toccato anche il +20 sul 54-34 ad un 1:28 dall’intervallo lungo, si ritrova a 55 secondi dal termine con una sola lunghezza di vantaggio sull’82-81. Un discutibile quinto fallo fischiato a Monroe consente a Stoudemire di siglare dalla lunetta il nuovo +3 gialloblu a 35” dalla sirena. Dopo un errore in entrata di Harrison è Wilbekin a realizzare i liberi dell’86-81. Nei venticinque secondi finali, dominati dalla tensione e dalla stanchezza, il risultato non cambierà più. Nel Maccabi Tel Aviv le eccellenti prove di Amar’e Stoudemire (18 punti, 8 dei quali realizzati negli ultimi 3:24), Othello Hunter (16 punti, 8 rimbalzi e 24 di valutazione) e Sandy Cohen (16 punti con 6 su 7 dal campo) compensano l’infelice serata al tiro di Wilbekin (2 su 16). La straordinaria prestazione di D’Angelo Harrison (38 punti con 12 su 19 al tiro e 48 di valutazione) non si rivela invece sufficiente al mai domo Maccabi Rishon LeZion per evitare la seconda sconfitta di fila in finale. Nel complesso di Guy Goodes merita di essere sottolineata anche la gara di Oz Blayzer (13 punti con 5 su 7 dal campo) mentre Alex Hamilton e Darryl Monroe non riescono, nella circostanza, ad esprimersi al meglio.

Final Four Winner League

Semifinali

Hapoel Gerusalemme-Maccabi Rishon LeZion 97-100

Maccabi Tel Aviv-Hapoel Gilboa Galil 81-78

Finale

Maccabi Tel Aviv-Maccabi Rishon LeZion 86-81

Albo d’oro

54 titoli: Maccabi Tel Aviv.

5 titoli: Hapoel Tel Aviv.

2 titoli: Hapoel Gerusalemme e Hapoel Galil Elyon/Hapoel Gilboa Galil.

1 titolo: Hapoel Holon, Maccabi Haifa e Maccabi RishonLeZion.