Israele, Winner League: Hapoel Gerusalemme e Maccabi Rishon LeZion volano alle Final Four

Hapoel Gerusalemme e Maccabi Rishon LeZion, bissando rispettivamente a Ness Ziona ed Haifa i successi interni ottenuti nella gara d’andata dei quarti di finale, si guadagnano nella parte bassa del tabellone dei playoff della Winner League l’accesso alle Final Four in programma dal 26 al 28 luglio alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv. Per conoscere le protagoniste della semifinale nella parte alta del tabellone bisognerà attendere l’esito delle altre serie del primo turno della post-season che al momento vedono avanti 1-0 il Maccabi Tel Aviv sull’Hapoel Tel Aviv e l’Hapoel Holon sull’Hapoel Gilboa Galil.

Non riesce all’Ironi Ness Ziona di rispondere sul proprio campo alla vittoria per 104-79 conseguita all’andata dall’Hapoel Gerusalemme. La compagine di Oded Kattash, stabilendo con 21 triple realizzate il nuovo record nei playoff, passa il turno aggiudicandosi agevolmente anche la seconda sfida per 114-87. L’attacco dell’Hapoel Gerusalemme, complice anche i problemi di falli di Oliver e Rice, si rivela un problema irrisolvibile per l’Ironi Ness Ziona che non appena vede scemare nel secondo quarto le ottime percentuali del primo si ritrova sotto di tredici lunghezze (44-57). Dopo l’intervallo la compagine di Nadav Zilberstein riprende a segnare con continuità ma questo si rivela solamente sufficiente per non perdere ulteriore terreno dagli avversari. Sul 93-79 a 6:38 dal termine l’Hapoel Gerusalemme prende definitivamente il largo con un parziale di 13-2. Sei uomini in doppia cifra nei Reds con Jeremy Pargo (22 punti, 6 su 8 da tre e 21 di valutazione), Nimrod Levy (21 punti, 5 su 9 da tre, 25 di valutazione) e Tamir Blatt (16 punti, 4 su 6 da tre e 25 di valutazione) in bella evidenza. Nel Ness Ziona brilla Jean-Pierre Tokoto (23 punti, 10 rimbalzi e 30 di valutazione). Raviv Limonad e Cameron Oliver chiudono con 15 punti a testa.

Il Maccabi Rishon LeZion ottiene il passaggio alle semifinali estromettendo nei quarti di finale il Maccabi Haifa. La compagine di Guy Goodes dopo aver riportato nella prima partita disputata in casa un’affermazione per 87-72, s’impone con sicurezza anche alla Romema Arena per 101-82. Il Maccabi Rishon LeZion, in svantaggio a metà gara di un punto (42-43), infila alla ripresa del gioco un parziale favorevole di 22-6 che gli consente di andare a condurre 64-49 a 4:11 dalla fine del terzo quarto. Un break di 8-0, a cavallo dell’ultimo mini-intervallo, permette al Maccabi Haifa di rientrare a 9:22 dal termine a meno dieci (59-69). Un ritardo che si mantiene pressoché inalterato sino a 4:30 dalla sirena (73-84) quando il Maccabi Rishon LeZion chiude confronto e serie volando sul 94-75. Negli Orange brillano Alex Hamilton (26 punti, 6 assist e 30 di valutazione), Darryl Monroe (25 punti e 5 assist) e D’Angelo Harrison (13 punti, 6 assist e altrettanti rimbalzi). Nel Maccabi Haifa ottima prova di Speedy Smith (21 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 27 di valutazione) e positivo il contributo di Andrew Andrews (16 punti con 4 su 7 da tre).

Quarti di finale playoff Winner League

Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv 67-66 (andata). Serie: 1-0 per il Maccabi Tel Aviv.

Hapoel Holon-Hapoel Gilboa Galil 80-77 (andata). Serie: 1-0 per l’Hapoel Holon.

Hapoel Gerusalemme-Ironi Ness Ziona 104-79 (andata); 114-87 (ritorno). Serie: 2-0 per l’Hapoel Gerusalemme.

Maccabi Rishon LeZion-Maccabi Haifa 87-72 (andata); 102-81 (ritorno). Serie: 2-0 per il Maccabi Rishon LeZion.

Calendario quarti di finale playoff Winner League

Stasera

Hapoel Gilboa Galil-Hapoel Holon (gara-2)

Martedì 21 luglio

Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv (gara-2)

Giovedì 23 luglio

Hapoel Holon-Hapoel Gilboa Galil (eventuale gara-3)

Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv (eventuale gara-3)

Final Four Winner League

Domenica 26 luglio – Semifinali

Vincente serie Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv contro vincente serie Hapoel Holon-Hapoel Gilboa Galil

Hapoel Gerusalemme-Maccabi Rishon LeZion

Martedì 28 luglio – Finale