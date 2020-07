Nba, i risultati: a Milwaukee non basta Giannis, bene i Magic

L’Nba continua la propria marcia verso la ripresa della regular season con altre due partite: nella bolla di Orlando i Nuggets sono stati battuti 110 a 114 dai Magic, mentre ai Bucks non è bastato un Antetokounmpo da 30 punti in soli 23′ per evitare la sconfitta contro i Pelicans del nostro Nicolò Melli (per lui 8 pt e 5 rimbalzi).

Nba, risultati: Denver Nuggets – Orlando Magic 110 – 114

Nonostante un ottimo Jamal Murray (23 pt con 8/12 dal campo) e una buona prova corale (7 giocatori in doppia cifra), la franchigia del Colorado paga l’anonima prestazione di Nikola Jokić (0 punti e un solo tiro a referto in 23 minuti di utilizzo) e non riesce a imporsi nel confronto con la squadra di casa, guidata dai 17 punti di Gary Clark.

Nba, risultati: Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 103 – 124

Trascinati da un JJ Redick in grande spolvero (20 pt con 4/7 da 3), i Pelicans interrompono la striscia positiva dei Bucks, prendendo le redini dell’incontro nel secondo quarto per poi legittimare il vantaggio nelle frazioni successive. L’ottima prova della panchina ospite vanifica gli sforzi offensivi di Giannis Antetokounmpo (30 punti e 8 rimbalzi), non adeguatamente supportato dai compagni (da segnalare un George Hill da 3 pt in 22′, con un desolante 1/7 dal campo).

