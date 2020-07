Nba, l’attesa è finita: stanotte ricomincia lo spettacolo

La palla a due di New Orleans Pelicans – Utah Jazz, prima partita della serata, avrà un sapore particolare, quello del ritorno alla (quasi) normalità: dopo più di 120 giorni (le ultime gare giocate risalgono all’11 marzo) i campioni delle varie franchigie torneranno in campo, pronti a darsi battaglia per concludere la regular season e ottenere un piazzamento valido per i playoff. Nella bolla di Orlando non ci saranno le canoniche 30 squadre ma un format ridotto con 22 formazioni, ognuna delle quali chiamata a disputare 8 partite: la classifica finale determinerà i 16 roster che accederanno a una post-season che, mantenendo inalterata la classica formula al meglio delle 7 gare e con la divisione tra Est e Ovest, potrà concludersi al massimo (in caso di Gara 7 delle Finals) il 12 ottobre. Il secondo match in programma è il derby losangelino d’alta classifica tra Lakers e Clippers: spettacolo assicurato con LeBron James e Anthony Davis da un lato, Kawhi Leonard e Paul George dall’altro, per una partita che ha tutte le carte in regola per essere riproposta in finale di Western Conference. Dopo una lunga attesa finalmente lo possiamo dire: welcome back Nba!

Nba: le partite in programma nella notte italiana