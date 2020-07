Risultati Nba: Davis trascina i Lakers, Utah vince in rimonta

Si riparte e si torna subito alle vecchie abitudini: gare equilibratissime, agonismo e ritmi indiavolati. Le due partite della notte hanno recuperato il bandolo della matassa laddove l’11 marzo era stato abbandonato per cause di forza maggiore. Gli Utah Jazz hanno sconfitto 106 a 104 i New Orleans Pelicans mentre il derby di Los Angeles è stato vinto dai Lakers (103 a 101), in una gara decisa nei secondi finali dalle giocate dei fenomeni in campo.

Risultati Nba: New Orleans Pelicans – Utah Jazz 106 – 104

C’era grande attesa per il ritorno in campo di Zion Williamson, nonostante l’impiego ancora contingentato (13 pt in 15′ con il 75% dal campo). Avanti di 12 lunghezze all’intervallo, la squadra di coach Gentry è stata recuperata nella ripresa, malgrado un Brandon Ingram da 23 pt e un JJ Redick da 21 (in uscita dalla panchina). Jordan Clarkson (23 pt), Donovan Mitchell (20) e Mike Conley (20) hanno ribaltato le sorti dell’incontro, con Rudy Gobert (autore di una doppia-doppia da 14 pt e 12 rb) a fissare il punteggio finale sul 106-104 dalla lunetta.

Risultati Nba: Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 103 – 101

Oggi Los Angeles è gialloviola. Partono bene i lacustri, per poi venire subito rimontati dai ragazzi di Doc Rivers. Mattatore della gara è stato Anthony Davis, con 34 punti e 8 rimbalzi, coadiuvato dal subentrato Kyle Kuzma (16 pt) e da un LeBron James stranamente impreciso al tiro (doppia-doppia da 16 pt e 11 rb, condita da 7 assist) ma sempre lucido nei momenti decisivi; suo, infatti, il canestro che ha decretato l’ultimo e definitivo vantaggio dei lacustri. Dall’altro lato del campo non sono bastati Paul George (30 pt) e Kawhi Leonard (28 pt) per sopperire alle pesanti assenze di Lou Williams e Montrezl Harrell.

