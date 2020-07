Risultati Nba: Memphis e Phoenix a sorpresa, Spurs ok

L’Nba non si ferma e nella serata italiana vanno in scena tre partite amichevoli direttamente dalla bolla di Orlando: i Miami Heat vengono sconfitti 110 a 128 dai Memphis Grizzlies, i Phoenix Suns battono 117 a 106 i campioni in carica dei Toronto Raptors e i San Antonio Spurs del nostro Marco Belinelli si impongono 118 a 111 sugli Indiana Pacers.

Risultati Nba: Miami Heat – Memphis Grizzlies 110 – 128

Nonostante un chirurgico Jimmy Butler (18 pt con 7 assist e l’80% dal campo in 23′), la franchigia di South Beach cede fin dal primo quarto sotto i colpi del trio Brooks (23 pt) – Morant (22 pt e 12 assist) – Valančiūnas (15 pt e 15 rimbalzi), con i ragazzi di coach Spoelstra che non riescono mai a ricucire lo svantaggio.

Risultati Nba: Phoenix Suns – Toronto Raptors 117 – 106

Complice la scarsa vena realizzativa di Devin Booker (9 pt ma anche 6 rimbalzi e 7 assist), il mattatore del match è Bridges che, con i suoi 26 punti, coadiuvato da un ottimo Ricky Rubio (22 pt), trascina la formazione dell’Arizona al successo contro i canadesi, guidati dal solito Siakam (17 pt) ma poco produttivi dalla panchina.

Risultati Nba: Indiana Pacers – San Antonio Spurs 111 – 118

Malgrado le doppie-doppie di Myles Turner (17 pt e 10 rimbalzi) e TJ McConnell (14 pt e 11 assist), i Pacers vengono superati in rimonta dalla squadra di coach Popovich che, dopo aver sofferto nel corso del primo quarto, è riuscita a riportarsi avanti grazie a una convincente prestazione corale (spiccano i 23 pt di Rudy Gay e i 21 di Keldon Johnson).

