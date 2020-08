Oggi alle ore 17 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), Olimpia Milano-Acqua San Bernardo Cantù si sfideranno nel match che vale come anticipo della sesta e ultima giornata del gruppo A della Supercoppa italiana, inizialmente in programma domenica 13 settembre, ma in quel giorno la squadra lombarda sarà impegnata a Kaunas nel “We’re Back Preseason Tour” di Eurolega.

Le altre due squadre del raggruppamento sono Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona con la vincente del girone che accederà alle Final Four di Supercoppa, in programma dal 18 al 20 settembre a Bologna.

Olimpia Milano-Acqua San Bernardo Cantù, presentazione del match

Il derby lombardo odierno aprirà ufficialmente la stagione cestistica italiana 2020-21 con quella precedente fermatasi definitivamente ad inizio marzo, a causa dell’emergenza Covid-19. Nel mercato estivo il club meneghino si è rinforzato prepotentemente e vorrà cercare di disputare una stagione all’altezza della situazione non sono in Italia ma anche in Europa con coach Ettore Messina che avrà parecchie soluzione ed alternative in base alla gara da disputare di volta in volta. Queste intanto le sue parole di presentazione del match di oggi pomeriggio: “La Supercoppa è una competizione molto bella, sopratutto con questa formula che raduna tutte le squadra di Serie A e ci permette dopo tanti mesi , il lock-down e i problemi che conosciamo, di ritrovarci tutti assieme e tornare a giocare per un trofeo. Ovviamente il nostro primo obiettivo è qualificarci per le Final Four“.

L’Acqua San Bernardo Cantù di coach Cesare Pancotto è molto cambiata rispetto a quella della scorsa stagione e l’obiettivo principale è quello di una salvezza tranquilla e senza troppi patemi come in fine dei conti stava facendo lo scorso campionato quando al momento dello stop (21.a giornata) i punti sulla penultima erano sei e i canturini avevano anche una partita in meno.

Ecco le parole di Pancotto: “Non dobbiamo aspettare la partita perfetta. Ma dobbiamo, invece, evidenziare sin da subito durezza mentale e personalità di squadra. Dico questo perché è quello che sto cercando di inculcare ai miei giocatori in queste settimane: indossano una maglietta importante, quella della Pallacanestro Cantù, che ci deve far sentire l’orgoglio di appartenenza, tanto più iniziando con un derby“.

L’Olimpia Milano ha vinto le edizioni del 2016, 2017 e 2018 battendo in finale rispettivamente Avellino, Venezia e Torino, mentre Cantù non ha mai vinto questa manifestazione; per quanto riguarda i precedenti; sarà il match complessivo (campionato e coppe) numero 169 tra le due squadre con i precedenti che sorridono ai milanesi in vantaggio per 101-67; ultima gara disputata nel capoluogo lombardo è quella dello scorso 5 gennaio che ha visto gli uomini di Ettore Messina prevalere per 83-69.

<

Olimpia Milano-Acqua San Bernardo Cantù, diretta streaming

Il match tra Olimpia Milano-Acqua San Bernardo Cantù, valevole come anticipo della sesta e ultima giornata del gruppo A, con palla a due alle 17, sarà visibile in diretta solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano e dell’Acqua San Bernardo Cantù, saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.