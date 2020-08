Basket, Openjobmetis Varese-Olimpia Milano: dove vedere match Supercoppa italiana

Oggi pomeriggio alle ore 18 all’Enerxenia Arena (a porte chiuse), si disputerà il match tra Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, valevole per la prima giornata del gruppo A della Supercoppa italiana; in realtà la squadra di coach Ettore Messina ha già disputato e vinto per 101-71 l’incontro ad Assago (giovedì 27) contro Cantù, anticipo dell’ultimo match del girone di ritorno (la quarta squadra del raggruppamento è la Germani Brescia).

Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, presentazione del match

L’Openjobmetis di Attilio Caja all’esordio stagionale, ha fatto un buon mercato estivo con l’acquisto di alcuni giovani molto interessanti e due veterani con un passato importante nell’NBA del calibro di Toney Douglas e Luis Scola con quest’ultimo che sarà l’ex di turno visto che nella scorsa stagione ha giocato a Milano (15 presenze in Serie A e 28 in Eurolega). L’obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla come stava succedendo nella scorsa stagione dove la squadra varesina si trovava al decimo posto con 18 punti frutto di nove vittorie e dieci sconfitte a +6 dalla zona salvezza (ma con due gare in meno) e a -4 da quella playoff.

Ovviamente discorso diverso per l’Olimpia che ha fatto un ottimo mercato (Luigi Datome l’uomo di punta) per cercare finalmente di competere non solo in Italia, ma anche in Europa con l’obiettivo di qualificarsi per i playoff che mancano a Milano dalla stagione 2013-14 quando in panchina c’era Luca Banchi. Già nella prima uscita contro Cantù si sono viste buone cose soprattutto Punter, Hines e lo stesso Datome, apparsi già in buone condizioni di forma.

Questa sfida è una classicissima del basket italiano, basti pensare che sono ben 179 i precedenti tra le due squadre con le scarpette rosse in vantaggio per 104-75 con un score di 59-27 in casa, 40-45 in trasferta e 5-3 in campo neutro. Nel prossimo campionato di Serie A, in partenza il prossimo 27 settembre, i due match si disputeranno alla decima giornata: il 6 dicembre a Varese e il 3 aprile a Milano.

Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, dove vedere il match

Il match tra Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, valevole per la prima giornata di Supercoppa Italiana, gruppo A, (palla a due alle 18), sarà visibile in diretta solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.