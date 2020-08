Basket, Serie B: coach Marinelli obbiettivo primario la salvezza

La nuova stagione di basket di serie B è quasi alle porte, quasi tutte le società hanno chiuso i loro roster, forse da aggiungere qualche altro tassello, ma ormai sono pronte al raduno. Ma con lo slittamento del campionato al 15 novembre e la Supercoppa all’11 ottobre i raduni che sarebbero partiti in questo periodo sono slittati anch’essi di qualche giorno.

Il coach dell’ Alpha Pharma Bisceglie Gigi Marinelli fa il punto della situazione

Prima dell’inizio delle ostilità di questa stagione ormai alle porte coach Gigi Marinelli dell’Alpha Pharma Bisceglie fa il punto della situazione.”Sono molto contento di poter pianificare la terza stagione consecutiva con la stessa società, un aspetto tutt’altro che scontato nel basket e nello sport in questo periodo. La conferma ritengo sia frutto di una stima reciproca e una condivisione di progetti, dell’apprezzamento della dirigenza del lavoro svolto finora, e dei risultati ottenuti, considerato ci siamo assestati due volte ai piani alti della classifica” ricordando la quinta posizione nel 2018-19 e la quarta posizione fino al momento dell’interruzione in questa stagione”.

Marinelli: “Ci faremo trovare pronti per la salvezza e se sapremo cogliere le occasioni potremmo inserirci nella griglia play-off”

L’Alpha Pharma Bisceglie è stata inserita nel girone D, non mi aspettavo un livello qualitativo così alto, ci sono diversi roster che hanno investito molto, per quanto riguarda noi sarà un mix tra esperti e giovani, per certi versi sono delle “scommesse” che riteniamo possono essere vincenti con il lavoro quotidiano sul campo. Ci faremo trovare pronti per la salvezza se sapremo cogliere le occasioni e ci potremmo inserire nella griglia play-off.

Qualisono le avversarie più attrezzate? Per me non c’è una “strafavorita” ma ritengo che Rieti, Matera, Salerno, Nardò, Taranto, Sant’Antimo e Luiss Roma abbiano messo su organici di ottima caratura.

Il primo atto di questa nuova stagione sarà il raduno. Questo gruppo avrà bisogno dei tifosi per affrontare le tante sfide che ci attendono in questa stagione.