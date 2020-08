Basket, triangolare City of Cagliari: in campo Milano, Sassari e Venezia

Questa sera al PalaPirastu comincerà il triangolare “City of Cagliari” pre campionato che vedrà impegnate la Dinamo Banco Sardegna Sassari, l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia che si affronteranno tra di loro. Per le norme anti-Covid saranno ammessi solo i 125 addetti ai lavori previsti dal protocollo: squadre, dirigenti, staff medico, arbitri e refertisti, stampa (a numero limitato) e addetti alla sicurezza. Sarà un torneo di lusso tra tre squadre che negli ultimi anni sono state le protagoniste del campionato di Serie A e con i rispettivi coach che potranno vedere a che punto sono le loro squadre a poco più di una settimana dall’inizio ufficiale della stagione con la Supercoppa italiana.

Nella scorsa edizione (quadrangolare) a trionfare furono le scarpette rosse grazie al successo prima in semifinale contro Sassari e poi in finale contro i russi del Khimki Mosca per 79-78 con Sergio Rodriguez autore di 25 punti.

Tutte e tre le gare sono si giocheranno alle ore 20.30: questa sera si inzierà con Dinamo Sassari-Olimpia Milano, domani di nuovo i lombardi che sfideranno la Reyer Venezia, conclusione sabato con i sardi opposti alla formazione veneta, remake della finale scudetto 2019 e dell’ultima finale di Supercoppa italiana che vide prevaler rispettivamente Venezia (in sette gare) e poi Sassari (83-80 il finale).

Ricordiamo che tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Dinamo Tv, una web tv visibile in esclusiva, dedicata alla squadra isolana.

City of Cagliari: il programma

Giovedì 20 agosto ore 20.30: Dinamo Banco di Sardegna-Olimpia Milano

Venerdì 21 agosto ore 20.30: Reyer Venezia-Olimpia Milano

Sabato 22 agosto ore 20.30: Dinamo Banco di Sardegna-Reyer Venezia