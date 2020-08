Risultati Nba: Harden ribalta i Mavericks, Milwaukee supera Boston

Non è certamente mancato lo spettacolo in questa seconda serata di Nba dopo la ripartenza della regular season, con dodici squadre in campo nella bolla di Orlando. I padroni di casa battono 128 a 118 i Brooklyn Nets, i Portland Trail Blazers superano all’overtime i Memphis Grizzlies (140-135) mentre gli Washington Wizards escono sconfitti dal confronto con i Phoenix Suns (112-125); i Milwaukee Bucks riescono a imporsi sui Boston Celtics 119 a 112 e i San Antonio Spurs vincono 129 a 120 contro i Sacramento Kings; il derby texano tra Houston Rockets e Dallas Mavericks viene deciso dopo un tempo supplementare, con la vittoria dei ragazzi di coach D’Antoni per 153 a 149.

Risultati Nba: Brooklyn Nets – Orlando Magic 118 – 128

Orfani delle stelle Irving e Durant, i newyorkesi subiscono la maggior organizzazione della franchigia ospitante, trascinata da Evan Fournier (24 pt) e Nikola Vučević (22 pt). Per evitare la sconfitta non bastano i 24 punti (in soli 22 minuti giocati, in uscita dalla panchina) di Timothé Luwawu-Cabarrot (67% dal campo).

Risultati Nba: Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 140 – 135

Nonostante tre giocatori sopra i 20 punti (CJ McCollum 33 pt, Damian Lillard 29 e Carmelo Anthony 21), la squadra dell’Oregon fatica più del previsto a piegare la tenacia dei ragazzi di coach Jenkins, tenuti in partita dall’ottimo Jaren Jackson Jr (33 pt) e da un Ja Morant in doppia-doppia (22 pt e 11 ast).

Risultati Nba: Washington Wizards – Phoenix Suns 112 – 125

La formazione dell’Arizona conferma il buon momento di forma dominando la gara fin dal primo quarto, con Devin Booker (27 pt) e Deandre Ayton (solida doppia-doppia da 24 pt e 12 rb) sugli scudi. Per i maghi della Capitale da segnalare la prova di Rui Hachimura (21 pt e 8 rb).

Risultati Nba: Milwaukee Bucks – Boston Celtics 119 – 112

Partita molto equilibrata tra due squadre di alta classifica: lo strapotere fisico di Giannis Antetokounmpo si traduce in 36 punti, 15 rimbalzi e 7 assist in 32 minuti sul parquet mentre, dall’altro lato, l’ottima prestazione corale permette ai Celtics di restare in gara fino agli ultimi secondi (Marcus Smart 23 pt, Jaylen Brown 22 e Gordon Hayward 17).

Risultati Nba: San Antonio Spurs – Sacramento Kings 129 – 120

A guidare verso la W gli Spurs del nostro Marco Belinelli (per lui 9 pt) è DeMar DeRozan, con una doppia-doppia da 27 punti e 10 assist, ben supportato da Derrick White (26 pt) e Rudy Gay (19 pt dalla panchina); tra le fila dei californiani De’Aaron Fox mette a segno ben 39 punti, nuovo career-high.

Risultati Nba: Dallas Mavericks – Houston Rockets 149 – 153

Punteggio finale alto (con un overtime) e statistiche personali da capogiro sono la logica conseguenza dello scontro tra due compagini votate all’attacco come Mavs e Rockets: quattro giocatori in doppia cifra da un lato, tutti sopra i 20 punti (Kristaps Porzingis 39 pt, Trey Burke 31, Luka Dončić in tripla doppia con 28 pt, 13 rb e 10 ast, Tim Hardaway Jr 24); dall’altro il solito James Harden (49 pt con il 70% dal campo, 9 rb e 8 ast) e il fido Russel Westbrook (doppia-doppia da 31 pt e 11 rb con 8 ast).

Nba: i prossimi incontri

Ore 19.00 (ora italiana) Denver Nuggets – Miami Heat;

Ore 21.30 Oklahoma City Thunder – Utah Jazz;

Ore 00.00 Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans;

Ore 01.00 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers;

Ore 02.30 Toronto Raptors – Los Angeles Lakers.