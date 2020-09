Basket, Germani Brescia-Olimpia Milano: dove vedere match Supercoppa italiana

Questa sera alle ore 20.30 al PaLaleonessa, si disputerà il match tra Germani Brescia-Olimpia Milano, valevole per la quarta giornata del gruppo A della Supercoppa italiana; in realtà la squadra di coach Ettore Messina ha già disputato quattro partite perchè l’ultima giornata del girone di ritorno contro Cantù è stata anticipata al 27 agosto, per permettere al club meneghino di partecipare ad un torneo a Kaunas il prossimo fine settimana.

Germani Brescia-Olimpia Milano, presentazione del match

Le due squadre si sono incontrate venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago con i milanesi vittoriosi per 81-67 in una gara tenuta sotto controllo per tutti i 40 minuti dove hanno dimostrato la loro superiorità con super Malcom Delaney autore di 25 punti.. In classifica Milano comanda imbattuta a punteggio pieno con 8 punti, seguita proprio da Brescia con 4, Varese 2 e Cantù fanalino di cosa a zero punti. Se Luigi Datome e compagni questa sera dovessero vincere, sarebbero primi aritmeticamente e dunque qualificati per le Final Four di Bologna (Virtus Arena) che si disputeranno il 18-20 settembre.

Nel prossimo turno che si disputerà giovedì 10 settembre sia Milano che Brescia giocheranno in casa rispettivamente contro Varese e Cantù, mentre sono 34 i precedenti complessivi con le scarpette rosse in netto vantaggio per 27-7 con un parziale di 15-2 in casa e 11-5 in trasferta.

Germani Brescia-Olimpia Milano, dove vedere il match

Il match tra Germani Brescia-Olimpia Milano, valevole per la quarta giornata di Supercoppa Italiana, gruppo A, (palla a due alle 20.30), sarà visibile in diretta solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.