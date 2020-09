Basket, Virtus Bologna-Vanoli Cremona: dove vedere Supercoppa italiana

Questa sera alle ore 20.30 al PalaDozza si disputerà il match tra Virtus Bologna-Vanoli Cremona, valevole per la quinta giornata del gruppo B della Supercoppa italiana. Nell’altro match domani sera (ore 20.30) la Fortitudo ospiterà Reggio Emilia.

Virtus Bologna-Vanoli Cremona, presentazione del match

La classifica del gruppo B dice Virtus 6, Fortitudo e Reggio Emilia 4, Cremona 2, con i padroni di casa di coach Alexsandar Djordjevic vengono dal ko di lunedì sera nel derby contro la Fortitudo per 86-84 sciupando così il match point per vincere il girone e ottenere il pass per le Final Four (18-20 settembre). Se stasera la gara andrà in porto positivamente, e i cugini dell’altra sponda dovessero battere Reggio Emilia, la qualificazione sarebbe matematica visto il confronto diretto a favore nei derby (+14 all’andata e -2 al ritorno), al contrario se i reggiani dovessero uscire dal parquet con il successo, tutto si deciderà nell’ultimo turno in programma domenica sera (ore 20.45) al PalaBigi, con la Virtus che dovrà difendere i quattro punti dell’andata.

Sulla carta la gara di stasera dovrebbe essere dal pronostico chiuso vista la differenza tecnica in campo e con la squadra di Paolo Galbiati ormai eliminata e che comunque cercherà di onorare il match seppur in formazione rimaneggiata. Nella partita d’andata disputata al PalaRadi di Cremona, la Virtus vinse piuttosto 87-66 anche se solamente negli ultimi minuti la Vanoli ha alzato bandiera bianca con parecchi giovani in campo; ovviamente quando tutti gli americani saranno abili, arruolati e in forma, sarà tutta un’altra squadra.

Virtus Bologna-Vanoli Cremona, diretta streaming

Il match tra Virtus Bologna-Vanoli Cremona, con palla a due alle 20.30, sarà visibile in diretta solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che ci sarà anche la diretta radiofonica su Radio Bologna Uno, emittente ufficiale della squadra emiliana.