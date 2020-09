Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna: streaming gratis e diretta tv

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Virtus Arena di Bologna, si disputerà il match tra Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la finale della Supercoppa italiana. Il pubblico presente potrà essere il 25% della capienza, quindi 2300 persone dei 9700 posti totali dell’Arena, avranno accesso all’incontro.

Olimpia Milano-Virtus Bologna, presentazione del match

Le due squadre dopo aver vinto i loro gironi di qualificazione, venerdì hanno disputato le semifinali con i ragazzi di coach Ettore Messina che hanno avuto la meglio sulla Reyer Venezia per 76-67 grazie ad un primo tempo dominato (43-23 all’intervallo) e in un match dominato dalle difese, con gli attacchi che hanno fatto fatica, mentre gli uomini di coach Alexsandar Djordjevic hanno battuto il Banco di Sardegna Sassari per 88-76 con un secondo tempo ottimamente giocato dove si è registrato l’allungo decisivo.

Milano-Bologna è una classifica del basket italiano, basti pensare solo loro due hanno conquistato 43 scudetti (28-15 per i lombardi) e i precedenti giocati sono addirittura 174 con le scarpette rosse avanti 96-68, se si prendono in considerazione solo i match giocati nel capoluogo emiliano, allora i felsinei sono in vantaggio per 52-35. Gli arbitri dell’incontro saranno Manuel Mazzoni di Grosseto, Carmelo Lo Guzzo di Catanzaro e Andrea Bongiorni di Pisa.

Abbonati a DAZN e segui in diretta streaming Olimpia Milano Reyer Venezia

Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale di Supercoppa italiana con palla a due alle ore 18 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 17.50. Il match sarà visibile sempre su Eurosport 2 anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. L’incontro potrà essere visto anche in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

La novità per la finale di Supercoppa è che sarà trasmessa anche in chiaro: si tratta di Nove, canale del gruppo Discovery disponibile sia sul digitale terrestre (canale 9) che sul pacchetto Sky (149). Disponibile anche lo streaming gratuito su Dplay (https://it.dplay.com/nove), il sito che trasmette la programmazione del canale Nove.