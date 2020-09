Olimpia Milano-Reyer Venezia: dove vedere semifinale Supercoppa Italiana

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Virtus Arena di Bologna, si disputerà il match tra Olimpia Milano-Reyer Venezia, prima semifinale della Supercoppa italiana. La vincente se la dovrà vedere domenica (ore 18) in finale, con chi avrà la meglio nella seconda semifinale che giocheranno Banco di Sardegna Sassari-Virtus Bologna. Il pubblico presente potrà essere il 25% della capienza, quindi 2300 persone dei 9700 posti totali dell’Arena, avranno accesso all’incontro.

Olimpia Milano-Reyer Venezia, presentazione del match

Nel girone di qualificazione la squadra meneghina di coach Ettore Messina ha vinto tutte e sei le partite contro le lombarde Varese, Cantù e Brescia, dimostrando di essere già in un ottimo stato di forma anche se il gap tecnico e fisico con le avversarie era notevole, basti pensare che la differenza canestri finale è stata di +143 (scarto medio di quasi 24 punti a partita). La panchina lunga soprattutto in questa parte iniziale di stagione dove alcuni giocatori devono trovare la condizione migliore è sicuramente l’arma in più per le scarpette rosse.

Ovviamente sulla carta i biancorossi sono la favorita per vincere il primo trofeo stagionale che in casa milanese è stato vinto per tre volte e curiosamente in maniera consecutiva (2016-2017-2018); il secondo trionfo proprio superando la squadra lagunare nella finale di Forlì (2017) per 82-77.

La Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele che non ha mai vinto questa manifestazione perdendo due finali: la prima citata sopra e la seconda nella stagione scorsa quando a Bari si arrese a Sassari per 83-80. Nel girone di qualificazione, primo posto sofferto con otto punti (due sconfitte contro Trieste e Treviso) e raggiungimento dell’obiettivo arrivato all’ultima giornata nella vittoria casalinga contro Trento per 78-75 che ha dato il pass per le Final Four. A mancare in termine di rendimento in queste prime gare stagionali è stato Michael Watt e se Venezia vorrà giocarsela fino alla fine non potrà regalare nessun giocatore ai suoi avversari.

Le due squadra si sono divise equamente gli ultimi quattro scudetti (Olimpia nel 2016 e 2018, Reyer nel 2017 e nel 2019), mentre i precedenti complessivi sono 93 con Milano avanti nettamente per 70-23.

Olimpia Milano-Reyer Venezia, diretta tv e streaming

Olimpia Milano-Reyer Venezia, prima semifinale della Supercoppa italiana con palla a due alle ore 18 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 17.50.

Il match sarà visibile sempre su Eurosport 2 anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati.

L’incontro potrà essere visto anche in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.