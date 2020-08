San Bernardo Cantù-Olimpia Milano: diretta streaming, dove vedere Supercoppa italiana

Oggi alle ore 19 al PalaDesio rigorosamente a porte chiuse, San Bernardo Cantù-Olimpia Milano si sfideranno per la seconda giornata del gruppo A della Supercoppa italiana. In realtà per le due formazioni si tratta della terza gara perchè giovedì scorso si sono già incontrate al Mediolanum Forum di Assago (vittoria dei milanesi per 101-71) per l’anticipo della sesto ed ultimo turno (in programma il 13 settembre) per permettere quel giorno alla squadra di Ettore Messina di partecipare a Kaunas nel “We’re Back Preseason Tour” di Eurolega.

San Bernardo Cantù-Olimpia Milano, presentazione del match

Nell’effettiva prima giornata disputata sabato, l’Olimpia ha sconfitto in trasferta l’Openjobmetis Varese per 110-77 dominando in lungo e largo, mentre i canturini di coach di Cesare Pancotto hanno perso beffardamente di misura 76-75 in casa contro la Germani Brescia, grazie ad una tripla a 5.7 secondi dalla fine della guardia statunitense Tyler Kalinoski. In questo momento la classifica del raggruppamento dice Milano 4 punti, Brescia 2, Varese e Cantù 0, con bresciani e varesini che però hanno giocato una gara in meno e che questa sera alle ore 19.30 si sfideranno in case della Germani.

Nel match giocato giovedì scorso ovviamente si è già vista la differenza tecnica tra le due squadre con Milano che comunque è apparsa già in buona forma, mentre Cantù ancora dovrà lavorare parecchio per arrivare a buoni livelli anche se la base per fare bene sicuramente c’è, come mostrato nel match contro la Germani Brescia.

Sarà la sfida 170 tra le due squadre con le scarpette rosse avanti per 102 vittorie contro le 67 dei brianzoli; ricordiamo che la vincente del girone accederà alle Final Four di Supercoppa, in programma dal 18 al 20 settembre al PalaFiera di Bologna.

San Bernardo Cantù-Olimpia Milano, diretta tv e streaming

Il match tra Acqua San Bernardo Cantù-Olimpia Milano, valevole come seconda giornata del gruppo A di Supercoppa, con palla a due alle 19, sarà visibile in diretta solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale (pass mensile €7.99, annuale €4.99 per 12 mesi, se si paga tutto subito €45.89).

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.