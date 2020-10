Basket, Eurocup 3° giornata: la Reyer vince a tavolino, vincono Virtus e Trento, male Brescia

Ieri si è concluso il terzo turno di Eurocup di Basket, risultati altalenanti per le compagini italiane, con la Virtus Bologna che ha vita facile con la MoiraBanc Andorra; importante vittoria di Trento in casa dei francesi del Nanterre. Perde ancora Brescia, questa volta in Montenegro contro il Morna Bar. Venezia non ha giocato per il forfait dei francesi del JL Bourg per Covid e quindi la vittoria a tavolino per i lagunari è stata solo una logica conseguenza.

Risultati 3° giornata Eurocup

Gruppo A



Nel gruppo A netta vittoria degli spagnoli della Juventut che superano in trasferta i turchi del Bahcesehir anche grazie ai 21 punti di un’impressionante Tomic, seconda vittoria di fila per i russi che in casa battono i serbi del Partizan. L’Unics ha avuto l’apporto decisivo di Canaan che regala 23 punti ma soprattutto di Morgan che ha totalizzato 22 punti e ben 8 rimbalzi. Venezia ha vinto a tavolino contro i francesi del JL Bourg che per troppi positivi al Covid non è riuscito ad avere il numero minimo di giocatori per disputare la partita. Il Venezia ha inviato un messaggio di solidarietà alla franchigia francese:

“L’Umana Reyer esprime la propria solidarietà e vicinanza a JL Bourg e augura una pronta guarigione ai suoi tesserati colpiti dal Covid-19. Dispiace non poter disputare la partita di 7DAYS EuroCup, ma in questo momento la salute è la cosa più importante e dobbiamo essere uniti nella lotta al virus. In bocca al lupo a Bourg per il proseguo della stagione di campionato e EuroCup”.

Bahcesehir Kol (Tur) – Juventut (Spa) 72-91 (16-28, 24-222, 17-25, 15-16)

Unics Kazan (Rus) – Partizan (Srb) 93-70 (22-13, 15.19, 30-21, 26-17)

Reyer Venezia (Ita), JL Bourg (Fra) 20-0 (vittoria a tavolino)

Classifica

Juventut 3V 0P

Venezia 2V 1P

Kazan 2V 1P

Partizan 1V 2P

JL Bourg 1V 2P

Bahcesehir 0V 3P

Gruppo B

Gruppo B che vede il Brescia sprofondare sempre di più questa volta la sconfitta arriva per mano dei montenegrini del Morna Bar che chiudono la pratica “Leonessa” già dopo il primo quarto con 20 punti di differenza. Non servono i 21 punti di Ivanovic ad evitare la prima sconfitta del Buducnost, subita contro gli spagnoli dell’Unicaja. Sconfitta anche per i tedeschi dell’Ulm che regalano, letteralmente, l’ultimo quarto ai francesi del Levallois.

Morna Bar (Mne) – Brescia (Ita) 95-76 ( 30-10, 22-25, 22-21, 21-20)

Unicaja (Spa) – Buducnost (Mne) 91-87 (15-22, 24-25, 23-17, 29-23)

Ulm (Ger) – Levallois (Fra) 80-86 ( 18-22, 25-18, 20-22, 17-24)

Classifica

Morna Bar 2V 1P

Buducnost 2V 1P

Unicaja 2V 1P

Ulm 1V 1P 1SS

Levallis 1V 2P

Brescia 0V 2P 1VS

Gruppo C

Nel gruppo C bella vittoria della Virtus Bologna contro Andorra, in una partita che non ha quasi mai avuto storia, bella prestazione nelle file bolognesi di Teodosic che realizza 21 punti e 6 assist. Tutto facile per il Monaco che dopo un primo quarto abbastanza in equilibrio, prende il largo sui belgi dell’Antewerp, incapaci di proporre una difesa all’altezza. Vola via il Lokomotiv Kuban sul campo lituano del Lietkabelis, superando i 100 punti e concludendo con quasi 30 punti di differenza. Stratosferico Williams con 17 punti e 17 rimbalzi.

Monaco (Fra) – Antewerp Giants (Bel) 96-64 (30-27, 21-14, 22-10, 23-12)

Morabanc Andorra (Spa) – Virtus Bologna (Ita) (20-16, 10-29, 22-22, 14-15)

Lietkabelis (Lit) – Lokomotiv Kuban (Rus) 76-105 (13-27, 26-32, 11-23, 26-23)

Classifica

Monaco 3V 0P

Virtus Bo. 3V 0P

Lok. Kuban 2V 1P

Andorra 1V 2P

Antwerp 0V 3P

Lietkabelis 0V 3P

Gruppo D

Buona vittoria di Trento in Francia che consolida cosi il primato nel gruppo, una partita che ha visto iniziare meglio la franchigia francese ma poi ad imporsi è stata l’esperienza trentina. Vince e convince anche il Cedevita contro gli spagnoli di Gran Canaria, tutto si decide nel secondo quarto con gli iberici che riescono nell’impresa di realizzare solo 9 punti contro i 22 degli sloveni. Prima vittoria per i greci del Promitheas che superano in Turchia il Buraspor. Per gli ellenici grande prestazione di Miller che realizza 27 punti.

Nanterre (Fra) – Trento (Ita) 65-71 (24-13, 11-23, 15-14, 15-21)

Cedevita (Slo) – Gran Canaria (Spa) 84-68 ( 20-20, 22-9, 19-15, 23-24)

Buraspor (Tur) – Promitheas (Gre) 84-93 (25-26, 18-20, 16-22, 25-25)

Classifica

Trento 3V 0P

Gran Canaria 2V 1P

Nanterre 1V 2P

Promitheas 1V 2P

Cedevita 1V 0P

Buraspor 1V 0P