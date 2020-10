Basket Eurolega: risultati e classifica dopo la quinta giornata

la quinta giornata dell’Eurolega termina con la vittoria del Barcellona sul Real Madrid per 79 a 72 nel più classico dei derby spagnoli.

Nei primi due quarti i padroni di casa hanno dominato la scena chiudendo i parziali sul 48 a 27, ma nei successivi minuti il Real si portava sotto sfiorando la clamorosa rimonta.

Io slovacco-americano Kuric dei blaugrana è stato il miglior realizzatore con 15 pt. nonostante abbia giocato soltanto per 14 minuti; per gli ospiti buona la prova degli statunitensi Thompkins e Davies con 14 pt. per entrambi. Si aggiudica così la sfida il tecnico Jasikevicius su Laso dei madrileni.



Nell’incontro tra il Bayern di Trincheri e l’Olympiacos di Bartzokas l’equilibrio è stato costante.



I bavaresi hanno provato ad allungare fino ad un massimo di 11 pt. sul 68 a 57 nel quarto tempo, ma gli ellenici rientravano sempre a poca distanza, e grazie alle discrete prestazioni di Baldwin (18 pt.) e Lucic (16 pt.), i tedeschi si mettono in tasca i 2 punti in palio, agganciando la vetta della classifica a pari merito con Zalgiris e Barcellona.



Per i greci Papanikolau e Jenkis sono stati i migliori realizzatori, rispettivamente con 13 pt. e 12 pt..

Torna alla vittoria il Maccabi, seppur soffertissima, contro il Khimki di Mosca per 89 a 87, dopo un tempo supplementare thriller che ha visto gli israeliani prevalere di soli 2 pt. e chiudere l’extra-time per 8 a 6.

Ai russi non è bastata la prova superlativa di Shved autore di 32 pt., mentre per Tel Aviv sono stati decisivi i 26 pt. di Dorsey.

Nelle partite di giovedi 22 ottobre la giornata era iniziata con la prima sconfitta dello Zalgiris, in casa, contro il Valencia per 82 a 94.

Nonostante un + 8 (45 a 37) dei lituani dopo i primi 20 min. di gioco, gli iberici nel terzo quarto, annichilivano gli avversari con un parziale di 30 a 12, mettendo così in sicurezza il risultato finale nel quarto periodo, grazie ad una concreta prova di squadra.

Per il Valencia Dubljevic e Marinkovic hanno realizzato ambedue 16 pt., invece per i lituani si sono distinti Grigonis con 12 pt. e Lauvergne con 11 pt.



La quinta giornata è proseguita con il Panathinaikos che ha regolato comodamente i turchi del Fenerbahce per 82 a 68, dove il risultato non è mai stato in discussione, se non per pochi secondi nel terzo quarto, quando gli ospiti si sono avvicinati fino al -2 per 43 a 41, dopo di ciò i padroni di casa hanno sempre controllato l’incontro.

Il Top scorer degli ellenici è stato Nedovic con 28 pt., mentre per i turchi l’americano Brown chiude con 17 pt., seguito dal suo compagno di squadra Duverioglu fermatosi a 15 pt.



La giornata si è conclusa con la vittoria della Stella Rossa sul Cska Mosca per 86 a 84 dopo un tempo supplementare, in cui il 13 a 11 finale ha consentito al quintetto di Belgrado di avere la meglio sui più quotati avversari.

Per i moscoviti i 29 pt. messi a segno dall’italiano Hackett (6 triple) ed i 18 pt. di Clyburn non sono stati sufficienti per strappare la vittoria alla squadra di Obradovic, il quale ringrazia e benedice Loyd che con 31 pt. è stato fondamentale.



Milano non è scesa in campo giovedi contro San Pietroburgo per ragioni di Covid e molto probabilmente salterà anche la gara interna del 30 ottobre prossimo contro l’Alba di Berlino, sempre per questioni puramente di prevenzione al virus.



Sono state rinviate a data da destinarsi pure Alba Berlino-Baskonia e Anadolu-Lione-Villeurbanne, sempre per le stesse prevenzioni anti Covid-19.

“Risultati quinta giornata” :

Giovedi 22-10:

Zalgiris K.-Valencia 82-94

Panathinaikos-Fenerbahce 82-68

Stella Rossa-Cska Mosca 86-84

Zenit S.P.-Olimpia Milano rinviata

Alba Berlino-Baskonia rinviata.

Venerdi 23-10:

Khimki-Maccabi 87-89

Bayern-Olympiacos 74-68

Barcellona-Real Madrid 79-72

Anadolu-Lione-Vill. rinviata.

“Classifica” :

1 Bayern . 8 pt.

2 Zalgiris. 8 pt.

3 Barcellona. 8 pt.

4 Valencia. 6 pt.

5 Olimpia Milano. 6 pt.

6 Olympiacos. 6 pt.

7 Zenit S.P. 4 pt.

8 Baskonia. 4 pt.

9 Panathinaikos. 4 pt.

10 Stella Rossa. 4 pt.

11 Fenerbahce. 4 pt.

12 Maccabi T.A. 4 pt.

13 Cska Mosca. 4 pt.

14 Anadolu Efes. 2 pt.

15 Alba Berlino. 2 pt.

16 Real Madrid. 2 pt.

17 Lione-Villeurbanne. 0 pt.

18 Khimki Mosca. 0 pt.