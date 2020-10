Basket Lega A, seconda giornata: Olimpia Milano dominante, bene Reyer e Virtus. Ancora male Cremona e Brescia

Ieri si è giocata la seconda giornata della Lega A di basket, anche in questa giornata si è sottolineato, come nella prima, il dominio incontrastato dell’Olimpia Milano, che supera di 40 punti la povera De Longhi Treviso, in una gara che ha visto l’americano LeDay realizzare 25 punti per la sua Armani.

Bene anche la Reyer Venezia di coach De Raffaele che supera brillantemente una fin troppo arrendevole Cremona mai davvero in partita. Ancora una volta Brescia cede nel finale, questa volta con la Virtus Bologna. I lombardi perdono di un punto una partita che potevano fare loro.

Bruttissima prestazione di Roma a Brindisi, mai in grado di dare convinzione alle proprie azioni; la squadra pugliese, non è sembrata irresistibile ma è risultata comuqnue superiore agli avversari sia nel gioco che nella mentalità.

Forse la più bella partita della giornata è stata quella tra Sassari e Trieste che ha visto la squadra del Friuli Venezia Giulia portare a casa il risultato dopo una partita in grande equilibrio e che ha regalato un gan bel spettacolo di basket.

Ancora una sconfitta per la Fortitudo di Meo Sacchetti, che al termine di una discreta partita contro Varese, si è ritrovata ancora a zero punti. Nel posticipo di ieri sera Cantù riesce ad avere la meglio su una buona Pesaro giocando un magistrale ultimo quarto.

Nell’anticipo andato in scena sabato, Trento subisce la seconda sconfitta in campionato, questa volta ad opera della Reggiana che si regala la prima vittoria in campionato.

Risultati 2° giornata Lega A di Basket

Trento – Reggiana 81-87 (18-25, 22-19, 21-19, 20-24)

Cremona – Venezia 66-83 (14-23, 23-22, 13-15, 16-23)

Olimpia Milano – Treviso 104 – 64 (24-12, 25-22, 28-12, 27-18)

Brescia –Virtus Bologna 80-81 (24-23, 24-24, 12-12, 20-22)

Sassari – Trieste 72-74 (22-11, 15-24, 19-17, 16-22)

Fortitudo Bologna – Varese 83-88 (22-29, 23-14, 22-19, 16-26)

Brindisi – Roma 92- 67 (22-15, 25-14, 27-20, 18-18)

Cantù Pesaro 81 – 72 (21-13, 15-19, 19-27, 26-13)

Classifica aggiornata Lega A di Basket

Olimpia Milano 4 pt.

Trieste 4 pt.

Venezia 4 pt.

Virtus Bologna 4 pt.

Varese 4 pt.

Brindisi 2 pt.

Sassari 2 pt.

Reggiana 2 pt.

Cantù 2 pt.

Treviso 2 pt.

Roma 2 pt.

Brescia 0 pt.

Fortitudo Bologna 0 pt.

Trento 0 pt.

Pesaro 0 pt.

Cremona 0 pt.