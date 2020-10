Basket, Serie A: continua a volare Milano, tornare a vincere la Reyer

Seconda vittoria consecutiva per Cremona che nell’anticipo di sabato supera i corregionali di Varese, raggiungendoli in classifica. La vittoria per gli uomini di coach Galbiati si è concretizzata nel primo tempo, dove Varese ha fatto più fatica a prendere il ritmo gara. A nulla sono valsi per i biancorossi di Bulleri, i 24 punti e 8 rimbalzi dell’argentino Scola.

Nell’altro anticipo del sabato Trento supera facilmente, in terra marchigiana, Pesaro. Dopo un’inizio disastroso della squadra guidata dal coach croato Repesa, Pesaro non è riuscita a giocare un basket all’altezza delle aquile di Trento che hanno potuto cosi far loro la gara.

Male le due squadre di Bologna che perdono entrambe: un po’ meglio la Fortitudo che ha perso a Sassari giocando comunque una bella partita con Banks che ha realizzato 23 punti e Aradori altri 20 punti. Peggio invece la gara della Virtus che in casa ha perso contro una buona Reggiana, ma i bolognesi non hanno mai dimostrato il buon gioco espresso nelle gare precedenti.

Come sempre Milano fa piazza pulita delle avversarie, questa volta tocca a Roma subire una differenza di 22 punti, torna a vincere anche la Reyer Venezia, dopo un periodo piuttosto difficile, in casa di Cantù. La più bella partita della giornata è stata sicuramente quella di Brindisi contro Treviso dove abbiamo visto grandi giocate e grandi numeri di canestri come ad esempio i 27 punti di Harrison per Treviso, i 23 di Logan e i 22 Mekowulu per Brindisi.

Nel posticipo serale seconda sconfitta consecutiva per Trieste che si fa raggiungere in classifica da Brescia; i lombardi sembrano finalmente essere riusciti a superare i problemi di tenuta fisica e mentale negli ultimi minuti che avevano caratterizzato le ultime sconfitte della Leonessa.

Risultati 4° giornata Serie A Basket

Pesaro – Trento 57-71 (8-16, 16-15, 23-22, 10-18)

Cremona – Varese 80-67 ( 26-18, 21-15, 15-16, 18-18)

Sassari – Fortitudo Bologna 89-86 (25-23, 13-20, 22-25, 29-18)

Virtus Bologna – Reggiana 67-77 (24-18, 18-26, 15-12, 10-21)

Olimpia Milano – Roma 93-71 (25-16, 28-14, 24-17, 16-24)

Cantù – Venezia 67-75 (16-25, 11-18, 20-12, 20-20)

Brindisi – Treviso 99-83 (26-23, 12-30, 30-14, 31-16)

Brescia -Trieste 75-63 (29-9, 19-18, 8-21, 19-15)

Classifica Seria A di Basket aggiornata

1. Olimpia Milano 8 pt.

2. Venezia 6 pt.

3. Sassari 6 pt.

4. Brindisi 6 pt.

5. Virtus Bologna 4 pt.

6. Cremona 4 pt.

7. Trieste 4 pt.

8. Reggiana 4 pt.

9. Brescia 4 pt.

10. Cantù 4 pt.

11. Varese 4 pt.

12. Fortitudo bologna 2 pt.

13. Roma 2 pt.

14. Treviso 2 pt.

15. Trento 2 pt.

16. Pesaro 2 pt.