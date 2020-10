Basket femminile, serie A1 4° giornata: tutto facile per Schio, Venezia annichilisce Broni

Quarta sconfitta per Vigarano, che come era prevedibile perde anche con Schio, troppo alta la differenza in campo tra le due formazioni con le venete che chiudono addirittura con +39. Magistrale la gara di Giorgia Sottana che realizza 15 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.

Bene anche Bologna che rimane a punteggio pieno, superando in Sardegna una buona Sassari. Ottima prestazione dell’americana Williams con 25 punti 6 rimbalzi e 1 assist.

Grandissima vittoria del Venezia sul Broni con addirittura 49 punti di differenza, le lagunari hanno fatto quello che hanno voluto con la Bestagno che ha realizzato 20 punti, Penna 14 e Carangelo 13. Ancora una sconfitta per Battipaglia che è riuscita a giocare un buon basket solo nell’ultimo quarto quando oramai il San Giovanni si era portata a casa la gara.

Non sono bastati i 19 punti, 6 rimbalzi e 3 assist della Villa al BK Costa per strappare la vittoria al San Martino che cosi riesce anche a superarle in classifica. Bella prestazione anche dell’Empoli che regola il Campobasso con un +33 conclusivo. Terza sconfitta di fila per Lucca che ora si trova in una grossa crisi, ad approfittarne questa volta è stata Ragusa.

Risultati 4° giornata Serie A1 Basket femminile

Vigarano – Schio 49-88 (11-26, 10-28, 20-18, 8-16)

Sassari – Bologna 68-72 (17-27, 19-24, 10-13, 19-11)

Empoli – Campobasso 80-57 (28-12, 22-15, 16-10, 14-20)

Venezia – Broni 87-38 (29-11, 15-9, 17-12, 26-6)

Lucca – Ragusa 72-73 (19-24, 21-19, 18-14, 14-16)

Battipaglia – San Giovanni 63-82 (14-23, 17-25, 13-19, 19-15)

San Martino – BK Costa 77-70 (17-25, 16-18, 26-10, 18-17)

Classifica aggiornata Serie A1 Basket femminile

1. Venezia 8 pt.

2. Schio 8 pt.

3. Bologna 8 pt.

4. San Giovanni 6 pt.

5. Ragusa 6 pt.

6. Empoli 4 pt.

7. San Martino 4 pt.

8. Broni 4 pt.

9. Sassari 2 pt.

10 Lucca 2 pt.

11. BK Costa 2 pt.

12. Campobasso 2 pt.

13. Battipaglia 0 pt.

14. Vigarano 0 pt.