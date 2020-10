Basket serie A2: ripartita la stagione degli Stings Mantova

Da qualche settimana è ripartita la preparazione in vista della stagione 2020/ 2021 degli Stings Mantova di serie A2 di basket: molti i nomi nuovi ai nastri di partenza a cominciare dal coach Emanuele Dipaoloantonio che prende il posto di Finelli accasatosi a Scafati.

Dopo le conferme di Ghersetti, Maspero, Ferrara ed Infante, il nuovo roster vede l’arrivo di Davide Bonacini per quanto riguarda il ruolo di play, Riccardo Cortese come guardia e i due americani James e Weaver. Completano la rosa Andrea Albertini, Davide Tognoni, Lorenzo Ziviani e Bogdan Mirkovski.

La prima amichevole contro Ravenna dello scorso weekend ha mostrato subito un buon affiatamento tra i nuovi e i vecchi del team: ovviamente è ancora presto per dirlo, ma si sono viste già delle buone combinazioni in campo con l’americano James che sembra già ben inserito nella realtà di una squadra di serie A2.

Prossima amichevole questo sabato contro Cento (A2) a Mantova sempre a porte chiuse, tutto in preparazione alla prima partita ufficiale della Supercoppa LNP dell’11 ottobre dove gli Stings sono inseriti in un girone a quattro con Verona, Udine ed Orzinuovi.

L’esordio in campionato in casa sarà il 15 novembre alla Grana Padano Arena contro Capo d’Orlando Orlandina Basket sperando di poter vedere anche entrare un pò di pubblico locale in quell’occasione.